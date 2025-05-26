Gece 03.00'te evinin tuvaletinde buldu! Boyu 2.5 metre... Uzmanlardan uyarı geldi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Tattam Hannarong isimli şahıs, yerel saatle gece saat 03.00'te evinin tuvaletinde bulunan klozetin içinde dev bir piton yılanı gördü. 2.5 metrelik yılan eve gelen ekipler tarafından çıkarılırken, uzmanlar Tayland genelinde muson sezonunda yılanların kanalizasyon sistemleri aracılığıyla evlere girme ihtimalinin arttığı konusunda uyarı yaptı.

Bangkok’ta bir evde piton yılanı paniği yaşandı. Sai Mai bölgesinde cuma günü yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, tuvaleti kullanmak üzere evinin banyosuna giren Tattam Hannarong, klozetin içinde kıvrılmış halde duran iri bir piton yılanı ile karşılaştı. Kurtarma ekiplerine haber veren Hannaronog, bu sırada klozette hareketsiz duran yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan genç adam "Gece 3’te evimde bunu buldum. Biraz ürkütücü" ifadelerini kullandı.

2.5 METRE UZUNLUĞUNDA

Eve gelen kurtarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları yılanın Güneydoğu Asya’ya özgü olan "ağ desenli piton" (Reticulated Python) türü olduğunu ve yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda olduğunu belirtti. Olayın ardından açıklama yapan ev sahibi Hannarong, "Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim, onlar gelmeseydi ne yapardım bilemiyorum. Evimde beslediğim bir köpeğim var ve yılanı onun değil de benim bulmuş olmam büyük şans" dedi.

UYARI YAPILDI

Uzmanlar, Tayland genelinde muson sezonunda yılanların kanalizasyon sistemleri aracılığıyla evlere girme ihtimalinin arttığı konusunda uyarı yaptı. Özellikle 12 milyonu aşkın nüfusa sahip başkent Bangkok'ta her 15 dakikada bir yılan ihbarı yapıldığı ve yılda yaklaşık 60 bin yılanın şehirde yakalanıp doğal alanlarına bırakıldığı bildiriliyor.