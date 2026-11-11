Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği GTA 6'nın çıkışına günler kala İngiltere'de yaklaşık 83 bin çalışan, oyunu oynayabilmek için yıllık izin talebinde bulundu. Öte yandan Sony de PlayStation 5'in dünya genelindeki satışlarının 100 milyonu aştığını duyurdu.

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Oyun dünyasının yaklaşık 10 yıldır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım başladı. Rockstar Games tarafından geliştirilen yapımın 19 Kasım'daki çıkışına sayılı günler kala İngiltere'de çok sayıda çalışan, o günü evde geçirebilmek için yıllık izin başvurusunda bulundu.

İNGİLTERE'DE 83 BİN KİŞİ İZİN ALDI

İngiltere merkezli insan kaynakları şirketi BrightHR, 70 bin işletmede çalışan 1,2 milyondan fazla kişinin verilerini inceleyerek GTA 6 heyecanının iş yerlerine nasıl yansıdığını ortaya koydu.

GTA 6 heyecanı dünyayı sardı! Binlerce çalışan izin aldı, PS5 satışları 100 milyonu aştı

İŞVERENLERE MALİYETİ 12 MİLYON STERLİN

Kasım ve aralık aylarında oyun nedeniyle izin alan kişi sayısının 83 bine ulaştığı belirtildi. Bu izinlerin işverenlere maliyetinin ise yaklaşık 12,4 milyon sterlin olabileceği hesaplandı.

Öte yandan raporda GTA 6 için izin alan çalışanların sayısının balayına gitmek amacıyla izin kullananların iki katından fazla olduğu aktarıldı. Şirkete ulaşan izin talepleri arasında bir hafta boyunca evde kalmak isteyenlerin yanı sıra, çıkış günü izin verilmemesi halinde istifa edeceğini belirten çalışanların da bulunduğu kaydedildi.

GTA 6 heyecanı dünyayı sardı! Binlerce çalışan izin aldı, PS5 satışları 100 milyonu aştı

GTA 6 ÖNCESİ PS5 SATIŞLARI 100 MİLYONU AŞTI

Oyunun çıkışına yönelik heyecan sürerken Sony'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, 11 Kasım 2026'da yayımladığı güncel Business Data & Sales raporunda PlayStation 5'in dünya genelindeki satışlarının 100 milyon adedi aştığını duyurdu.

Sony'nin 5 Kasım'da yayımladığı 2026 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporunda, 30 Eylül itibarıyla PS5 satışlarının 97,9 milyon seviyesinde olduğu açıklanmıştı. Son veriler, konsolun 1 Ekim'den itibaren geçen 40 günlük dönemde 2,1 milyon adet daha sattığını ortaya koydu.

GTA 6 heyecanı dünyayı sardı! Binlerce çalışan izin aldı, PS5 satışları 100 milyonu aştı

ÖN İNDİRME SÜRECİ BAŞLADI

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunu ön sipariş veren kullanıcılar, çıkış tarihinden önce konsollarına indirme işlemini gerçekleştirebilecek ancak oyuna erişim 19 Kasım'da açılacak.

Ön indirme dosyalarının konsola bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtiliyor. Türkiye'de oyunun standart sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4 bin 999 TL fiyatla listeleniyor.

Böylece GTA 6, henüz piyasaya çıkmadan hem oyuncuların izin planlarını hem de oyun sektöründeki satış gündemini etkileyen gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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