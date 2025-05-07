Güney Asya’da satranç tahtası! Hindistan ve Pakistan’a kimler destek veriyor?

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Güney Asya’daki büyük kapışma, adeta bir satranç tahtasına dönüştü. Küresel güçler taraflarını belirlerken, bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor.

Hindistan ile Pakistan arasında onlarca yıldır süregelen Keşmir merkezli gerilim, yeniden alevlendi. İki nükleer güç arasındaki bu kriz, uluslararası arenada dikkatleri Güney Asya'ya çekerken, her iki ülkenin arkasındaki küresel destekçiler de daha belirgin hale geldi. Peki, dünyada hangi ülke Hindistan'ı, hangi ülke Pakistan'ı destekliyor? İşte merak edilen o dengeler...

CPEC İLE ASKERİ GÜÇ BİRLEŞİYOR: ÇİN-PAKİSTAN İTTİFAK

Pakistan, bölgedeki en güçlü destekçilerinden biri olan Çin ile stratejik ortaklığını her geçen gün daha da pekiştiriyor.

Pakistan'a modern savaş teknolojileri, uzun menzilli füzeler ve J-10C savaş uçakları Çin tarafından sağlanıyor. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile ekonomik iş birliğini de askeri alana taşıyan iki ülke, bölgesel güç dengesini yeniden şekillendirmeye başladı.

Çin, İslamabad’a sağladığı askeri desteği "egemenliğini koruma" gerekçesiyle meşrulaştırırken, Hindistan'a karşı stratejik bir denge sağlıyor.

PAKİSTAN: HİNDİSTAN'IN TÜM RAFALE JETLERİNİ DÜŞÜRDÜK!

Pakistan, Hindistan'a yönelik hava operasyonlarında Çin'in uzun menzilli havadan havaya füzesi PL-15E'yi kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Çin yapımı J-10C jetleri kullanarak Hindistan'ın tüm Rafale savaş uçaklarını düşürdüğünü doğruladı.

Dar, yaptığı açıklamada, "Çin Büyükelçisi sabah 4'te Dışişleri Bakanlığı'ndaydı ve dost bir ülke olarak her şeyi ilettik. Çok övülen Rafale jetleri fena halde başarısız oldu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HANGİ ÜLKEYİ DESTEKLİYOR?

Türkiye de Pakistan’a olan desteğini açıkça belirten ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, Pakistan’a MILGEM sınıfı savaş gemileri tedarik ederek deniz kuvvetlerini güçlendirdi. Ayrıca, Pakistan’ın yerel savunma sanayisine olan katkılar ve ortak askeri tatbikatlar, iki ülkenin askeri iş birliğini derinleştirmişti.

Türkiye’nin Keşmir meselesinde Pakistan’a verdiği açık destek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştiriyor.

Azerbaycan da Pakistan’ın yanında yer alarak, özellikle askeri iş birliği konusunda destek sağladı. Azerbaycan ve Pakistan, son yıllarda askeri tatbikatlar ve savunma anlaşmalarıyla ilişkilerini güçlendirdi. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek, Pakistan’ın da bu ittifaka dahil olmasını hızlandırdı.

TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ NE DÜZEYDE?

Türkiye, küresel ekonomik ağırlığın Batı'dan Doğu'ya kaydığı görüşünden hareketle son dönemde "Yeniden Asya" adını verdiği bir açılımla Hindistan'ın da ağırlıklı olarak yer aldığı bu coğrafyaya ilgisini artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyaret önemli bir gelişme olarak görüldü.

Türkiye ayrıca BRICS'e katılım niyetlerini daha güçlü verdiği dönemlerde de Hindistan ile ilişkilere dönük sıcak mesajlar vermeye dikkat etti.

SAVUNMA MODERNİZASYONUNDA ABD ETKİSİ

Hindistan ise son yıllarda savunma stratejisini Batı’ya yönelterek ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle askeri ilişkilerini güçlendirdi. Özellikle ABD, Hindistan'ın savunma modernizasyonunda kilit bir rol üstleniyor.

Trump yönetiminin Hindistan’a olan desteği, Çin’in Güney Asya’daki etkisini dengeleme stratejisinin bir parçası.

Silah tedariki ve teknoloji transferi konusunda ABD, Hindistan’ın en büyük destekçilerinden biri haline geldi.

Fransa da Hindistan'ın önemli savunma ortaklarından biri görülmekte. Özellikle Rafale savaş uçaklarının Hindistan’a teslim edilmesi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini yeni bir boyuta taşıdı. Geçtiğimiz aylarda Fransa medyasına göre, Macron yönetiminin silah tedariki Hindistan'ın hava savunmasını büyük ölçüde güçlendirdi.

Soykırımcı İsrail ise Hindistan’ın güvenlik alanındaki bir diğer kritik müttefiki olarak öne çıkıyor. Hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları (İHA) tedariki, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini perçinliyor.