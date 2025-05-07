Çin gizlice savaşa mı dahil oldu? Hindistan'a karşı sürpriz saldırı!

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, Çin'in gölgesinde yeni bir boyuta taşındı. Pakistan, Hindistan'a yönelik hava saldırılarında Çin'in gelişmiş uzun menzilli havadan havaya füzesi PL-15E'yi kullandı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar, Çin'in sahneye çıkışıyla yeni bir boyuta taşındı. Pakistan, Hindistan'a yönelik hava operasyonlarında Çin'in uzun menzilli havadan havaya füzesi PL-15E'yi kullandı. Füzenin parçalarının Hindistan'ın Punjab eyaletine bağlı Hoshiarpur'a düştüğü iddia edildi.

PL-15 NEDİR?

PL-15, Çin'in en gelişmiş füze sistemlerinden biri olarak öne çıkmakta. Yerli versiyonu 200-300 km menzile sahipken, Pakistan tarafından kullanılan ihraç varyantı PL-15E, yaklaşık 145 km menzile ulaşıyor.

Çift darbeli katı yakıtlı roket motoru sayesinde Mach 5'in üzerinde hızlara erişebilen bu füze, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radar arayıcı başlığı ve orta rota veri bağlantısı desteği ile hedefini yüksek isabet oranıyla vurabilme yeteneğine sahip.

HİNT UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Hindistan, Keşmir'de geçen ay 26 sivilin ölümüne yol açan terör saldırısının intikamını almak için Pakistan'a geniş çaplı hava operasyonu düzenlemişti. Modi hükümeti, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de ve Pencap'ta toplam dokuz noktayı vurduğunu açıkladı. Ancak operasyon sırasında en az iki Hint savaş uçağının düştüğü aktarıldı. Yerel haber kaynakları ve görgü tanıkları, düşen uçakların enkazını doğruladı.

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırılarına "ölçülü ama güçlü" bir cevap verdiklerini ve beş Hint uçağını daha düşürdüklerini iddia etti.

ÇİN MÜDAHALE Mİ ETTİ?

Pakistan'ın Hindistan'a karşı Çin menşeli PL-15E füzelerini kullanması, Pekin yönetiminin Güney Asya'daki askeri etkinliğini gözler önüne serdi. Çin'in son yıllarda Pakistan'a sağladığı askeri teknolojilerin Hindistan üzerinde stratejik bir üstünlük kurma amacı taşıdığı yönünde yorumlar artıyor. Uzmanlara göre, PL-15E'nin çatışmada kullanılması, Çin'in çatışmadaki dolaylı etkisini daha net bir şekilde ortaya koydu.

BM VE ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısında bulunarak "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çatışmaların derhal son bulması gerektiğini vurguladı.