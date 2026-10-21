Güney Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz'de yeni hamle! İsrail'den gemi alacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), İsrail'den yaklaşık 150 milyon euro değerinde savaş gemisi ve silah sistemleri satın almak için anlaşma hazırlığında olduğu bildirildi. Program kapsamında yeni bir devriye gemisi alınması ve envanterdeki bir geminin modernize edilmesi planlanıyor.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz’deki silahlanma faaliyetleri kapsamında İsrail’den yeni savaş gemisi ve silah sistemleri almaya hazırlanıyor. Rum basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 150 milyon euro değerindeki anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.

İsrailli Israel Shipyards ve Rafael şirketlerini kapsayan program çerçevesinde, Rum Milli Muhafız Ordusu Deniz Komutanlığına yeni bir Sa’ar 62 sınıfı açık deniz devriye gemisi tedarik edilmesi ve geminin İsrail üretimi silah sistemleriyle donatılması öngörülüyor.

YENİ GEMİNİN 2028'DE TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Fileleftheros gazetesinin haberinde, GKRY’nin satın almayı planladığı ikinci Sa’ar 62 sınıfı geminin gövdesinin Israel Shipyards tersanelerinde tamamlandığı belirtildi. Geminin en geç 2028 yılının ortalarında Rum Milli Muhafız Ordusuna teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

MEVCUT GEMİ DE MODERNİZE EDİLECEK

Yaklaşık 150 milyon euroluk program yalnızca yeni geminin satın alınmasını kapsamıyor. GKRY envanterindeki Andreas Ioannides adlı devriye gemisinin de modernize edilmesi planlanıyor.

Rum basınındaki haberlere göre, her iki gemiye İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen yeni silah ve elektronik sistemler yerleştirilecek. Gemilerde SPIKE füze ailesinin deniz platformlarına uyarlanmış sistemlerinin kullanılabileceği belirtilirken, silahların kesin türlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

150 MİLYON EUROLUK BÜTÇEYE ONAY

Yeni geminin satın alınması ve iki geminin İsrail yapımı sistemlerle donatılmasını içeren program için yaklaşık 150 milyon euro bütçe ayrıldığı bildirildi. Söz konusu bütçenin Rum Temsilciler Meclisi Savunma Komitesi tarafından onaylandığı kaydedildi.

İsrail ile GKRY arasında hükümetler arası anlaşma kapsamında yürütülen görüşmelerin tamamlanmasının ardından, anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanması bekleniyor.

DÖRT GEMİLİK PLANIN DEVAMI

Rum basınında yer alan haberlerde, GKRY’nin yaklaşık 10 yıl önce aynı sınıftan dört gemi satın almayı planladığı ancak bugüne kadar yalnızca bir gemiyi envanterine kattığı hatırlatıldı.

2018 yılında teslim alınan Andreas Ioannides adlı geminin radar, komuta kontrol sistemleri ve İsrail üretimi Typhoon silah istasyonlarıyla donatıldığı belirtildi. İkinci geminin satın alınması, Rum yönetiminin daha önce hazırladığı deniz kuvvetlerini güçlendirme programının devamı olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE GKRY ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

İsrail basınında, yeni silah anlaşmasının İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında yürütülen askeri iş birliği çerçevesinde ele alındığı aktarıldı.

İsrail ile Yunanistan'ın ağustos ayında yaklaşık 3 milyar euro değerindeki Aşil Kalkanı hava savunma programı kapsamında anlaşma imzaladığı da hatırlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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