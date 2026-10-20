İsrail bağlantılı grup Güney Kıbrıs'ı karıştırdı! 6 milletvekili mercek altında

Güney Kıbrıs'ta İsrail ile iş birliği amacıyla kurulan parlamenter grup tartışmalara neden oldu. Volt Cyprus ve AKEL, gruptaki 6 milletvekilinden finansman kaynakları ve olası yükümlülükler hakkında açıklama istedi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), İsrail ile parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan yeni iş birliği grubu, Rum siyasi partileri arasında tartışmalara neden oldu. Altı milletvekilinin yer aldığı grubun yabancı kuruluşlarla ilişkileri ve finansmanına ilişkin sorular gündeme gelirken, grup başkanı iddialara cevap verdi.

VOLT CYPRUS'TAN YABANCI LOBİ ELEŞTİRİSİ

Volt Cyprus, “Mecliste yabancı lobilerin kurumsallaşmasına hayır” başlıklı açıklamasında, DİSİ, DİKO ve ELAM milletvekillerinin Israel Allies Foundation (IAF) ve Transatlantic Friends of Israel (TFI) ile ilişkilerini eleştirdi.

Parti, bu girişimlerin İsrail'in siyasi görüş ve çıkarlarını destekleyen uluslararası ağlara Rum Temsilciler Meclisinde örgütlü faaliyet alanı açtığını ileri sürdü. Yabancı siyasi kuruluşlarla kurulan ilişkilerin GKRY'nin dış politikasının bağımsızlığı konusunda soru işaretleri doğurduğunu savunan Volt, parlamentonun başka ülkelerin siyasi çıkarlarının kurumsal düzeyde temsil edildiği bir platforma dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Volt, gruba katılan milletvekillerinden faaliyetlerin finansman kaynaklarını, uluslararası kuruluşlarla yapılan düzenlemeleri ve üstlendikleri yükümlülükleri kamuoyuna açıklamalarını istedi. Parti ayrıca milletvekillerine gruptan çekilme çağrısı yaptı.

Açıklamada, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Şubat 2024'te Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından da benzer kaygıların dile getirildiği hatırlatıldı. Volt, vatandaşların milletvekillerinin hangi çıkarları temsil ettiğini bilme hakkı bulunduğunu vurguladı.

ALTI MİLLETVEKİLİ GRUPTA YER ALIYOR

İsrail Müttefikleri Vakfı (Israel Allies Foundation-Europe) ile iş birliği amacıyla oluşturulan parlamenter grubun kuruluş töreni 14 Ekim'de Rum Temsilciler Meclisinde düzenlendi.

Grupta DİSİ milletvekilleri Giorgos Karoullas ve Charalambos Petrides, ELAM milletvekilleri Sotiris Ioannou ve Marios Pelekanos ile DİKO milletvekilleri Andreas Apostolou ve Chrysis Pantelides bulunuyor. Grubun başkanlığını DİKO Milletvekili Pantelides yürütüyor.

Kuruluş törenine eski GKRY lideri Nikos Anastasiadis, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, DİKO Başkanı Nicolas Papadopoulos ve ABD'nin GKRY Büyükelçisi John Breslow da katıldı.

Törende konuşan Pantelides, girişimin İsrail ile parlamenter diplomasiyi ve bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

GRUP BAŞKANINDAN FİNANSMAN AÇIKLAMASI

Grup Başkanı Chrysis Pantelides, finansmana ilişkin tartışmalara cevap vererek milletvekillerinin kendi masraflarını karşıladığını ve Israel Allies Foundation'dan herhangi bir ödeme almadıklarını söyledi.

Kuruluş etkinliğindeki yemek ve ikram masraflarını kendisinin ödediğini belirten Pantelides, finansmanı sağlanan olası yurt dışı seyahatlerinin de kamuoyuna açıklanacağını kaydetti.

AKEL'DEN DE AÇIKLAMA TALEBİ

İsrail bağlantılı parlamenter gruba yönelik itirazlarını daha önce dile getiren AKEL de konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

AKEL Meclis Sözcüsü Giorgos Loukaides, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou'ya gönderdiği mektupta, grubun kuruluş töreni için meclis salonunun kullanılmasına kimin izin verdiğinin açıklanmasını talep etti. Loukaides ayrıca etkinliğin finansmanının kim tarafından karşılandığının ve katılımcı milletvekillerinin herhangi bir yükümlülük üstlenip üstlenmediğinin araştırılmasını istedi.

AKEL, yabancı ülkelerin çıkarlarını destekleyen uluslararası ağlarda görev alan milletvekillerine ilişkin etik kuralların da değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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