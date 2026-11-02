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Güney Kore Başkanı'nın pasaport bilgileri internete sızdı! 168 kişinin kişisel verileri ortaya çıktı

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Güney Kore Başkanı'nın pasaport bilgileri internete sızdı! 168 kişinin kişisel verileri ortaya çıktı
Başlık ResmiGüney Kore Başkanı'nın pasaport bilgileri internete sızdı! 168 kişinin kişisel verileri ortaya çıktı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un haziran ayındaki Avrupa ziyareti sırasında resmi uçağında bulunan 168 kişinin pasaport bilgilerinin ücretli bir internet sitesinde yayımlandığı bildirildi. Sızdırılan listede devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı personelinin yanı sıra gazetecilerin de kişisel verilerinin yer aldığı belirtildi. Devlet Başkanlığı Sarayı, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile devlet başkanlığı ve dışişleri bakanlığı personelinin de aralarında bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgilerinin internete sızdırıldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Kore Yayın Kurumu'na (KBS) dayandırdığı haberine göre, hazirandaki Avrupa ziyareti kapsamında Lee'nin resmi uçağında bulunan kişilerin bilgilerinin yer aldığı liste, ücretli bir internet sitesinde yayımlandı.

Listede, Lee'nin yanı sıra devlet başkanlığı, dışişleri bakanlığı personeli ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 168 kişinin, Korece ve İngilizce ad soyadları, bağlı bulunduğu kurum ve mevki, doğum tarihleri, pasaport numaraları ve pasaportların geçerlilik sürelerine ilişkin kişisel bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'den yapılan açıklamada, söz konusu listenin içeriğinden daha önce haberdar olunduğu, dışişleri bakanlığı dahil ilgili kurumların gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, durumun son derece ciddiye alındığı ve kapsamlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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