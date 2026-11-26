Güney Kore borsasında yaşanan sert düşüş, canlı yayında sıra dışı anlara sahne oldu. Samsung Electronics'e bağlı kaldıraçlı yatırım ürününün yüzde 15,21 değer kaybettiğini aktaran televizyon sunucusu Kim Ah-hyun, gözyaşlarını tutamadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güney Kore borsasında yaşanan sert düşüş ve teknoloji hisselerindeki gerileme, ekran başındakileri de derinden etkiledi.

Seoul Economic TV'de yayımlanan Kim Ah-hyun's Golden Stocks programında piyasalardaki son durumu değerlendiren finans sunucusu Kim Ah-hyun, Samsung Electronics'e bağlı tek hisse kaldıraçlı yatırım ürünündeki sert kaybın anlatıldığı sırada duygulandı.

Güney Kore'de borsa çakıldı, sunucu canlı yayında ağlamaya başladı!

DÜŞÜŞ GRAFİĞİNİ GÖRÜNCE KONUŞMAKTA ZORLANDI

Nasdaq'ta kayıpların devam edebileceği uyarısında bulunan Kim, "Düşüşün devam edebileceğini düşünüyorum. Piyasa şu anda gerçekten çok zor bir durumda ve herkes bu süreci atlatmak için elinden geleni yapmalı." dedi.

Ancak Samsung Electronics'e bağlı kaldıraçlı yatırım ürününün tek işlem seansında yüzde 15,21 değer kaybettiğini gösteren grafik ekrana yansıtılınca sunucunun sesi titremeye başladı.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Kim'in konuşmakta güçlük çekmesi üzerine yapım ekibi kamerayı başka yöne çevirdi.

GÜNEY KORE BORSASI ÇAKILDI

Yonhap Haber Ajansına göre Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, 25 Kasım'da yüzde 6,16 değer kaybederek 4.697,51 puandan kapandı.

Samsung Electronics hisseleri yüzde 9,87 düşüşle 170 bin 700 vona gerilerken, SK hynix hisseleri yüzde 11,05 değer kaybetti.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler, ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve muhtemel yeni gümrük tarifeleri düşüşü tetikledi. Yabancı yatırımcılar ise Güney Kore'nin ana borsasında yaklaşık 1,95 trilyon vonluk hisse satışı gerçekleştirdi.

BİR GÜNDE TÜM KAZANÇLAR SİLİNDİ

Güney Kore borsası, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevine dönmesinin ardından 24 Kasım'da yüzde 6,32 yükselerek 5 bin puan seviyesini aşmıştı.

Ancak ABD teknoloji hisselerinde yeniden başlayan satış dalgasıyla birlikte endeks, bir önceki işlem seansındaki kazançlarını tamamen sildi.

"BEN DE AĞLAMAK İSTİYORUM"

Kim'in canlı yayında gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Çok sayıda yatırımcı sunucuya destek mesajları gönderdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben de ağlamak istiyorum, umarım herkes bunu atlatabilir." yorumunda bulunurken, bir başka kullanıcı ise "Konuşurken ağlamanız çok samimi görünüyor, teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sunucunun söz konusu yatırım ürününe şahsen yatırım yapıp yapmadığı veya kişisel mali kayıplar nedeniyle ağlayıp ağlamadığı ise henüz bilinmiyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala