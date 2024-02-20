Güney Kore'de sağlık sektörü zorda! Binlerce stajyer doktor istifa etti, çoğu greve gitti

Güney Kore hükümeti tıp fakültelerinin kontenjanını artırma kararı aldı. Bu kararı protesto eden 1.600'den fazla doktor greve gidince ameliyatlar ertelendi, hastalar randevu alamadı. Ülkenin önde gelen hastanelerinden 13 bin stajyer ve asistan doktorun 6 bin 400’ünün de istifa ettiği bildirildi.

Güney Kore hükümeti, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına yönelik karar aldı. Hükümetin kararını protesto eden 1.6002den fazla doktor greve gitti. Grev sonrası sağlık sektöründe aksaklıklar yaşandı.

13 BİNİN 6.400'Ü İSTİFA ETTİ

Asistan ve stajyer doktorların greve başlamasıyla ülkede ameliyatlar ve randevular ertelendi. Önde gelen hastanelerden 13 bin stajyer ve asistan doktorun 6 bin 400'ünün istifa ettiği, 1.630'unun da dün itibarıyla hastaneden ayrıldığı duyuruldu.

Güney Kore Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, hükümetin doktorlara işlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti. Min-soo, "Doktorların ameliyatların iptal edilmesine ve tıbbi hizmetlerde aksamalar yaşanmasına neden olan toplu eylemlerinden derin endişe ve üzüntü duyuyorum" dedi.

"ERTELENEMEYECEK BİR GÖREV"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasının artık 'ertelenemeyecek bir görev' olduğunu belirtmiş ve bunun uzak bölgelerdeki temel sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve en ileri teknolojilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etmişti.

HEDEF 2035'E KADAR 10 BİN KONTENJAN

Güney Kore hükümeti, 2025 akademik yılı itibarıyla ülkedeki tıp fakültelerinin 3 bin olan mevcut kontenjanlarına 2035 yılına kadar 10 bin kişi daha eklemek istiyor. Buna karşı çıkan doktorlar ise ülkedeki hastanelerin yüzde 90'ından fazlasının özel olduğunu belirtti ve kontenjanların yükseltilmesinin 'rekabeti artırdığını' savunuyor.