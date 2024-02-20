Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Güney Kore'de sağlık sektörü zorda! Binlerce stajyer doktor istifa etti, çoğu greve gitti

    Güney Kore'de sağlık sektörü zorda! Binlerce stajyer doktor istifa etti, çoğu greve gitti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Güney Kore&#039;de sağlık sektörü zorda! Binlerce stajyer doktor istifa etti, çoğu greve gitti
    Güney Kore, Grev, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Güney Kore hükümeti tıp fakültelerinin kontenjanını artırma kararı aldı. Bu kararı protesto eden 1.600'den fazla doktor greve gidince ameliyatlar ertelendi, hastalar randevu alamadı. Ülkenin önde gelen hastanelerinden 13 bin stajyer ve asistan doktorun 6 bin 400’ünün de istifa ettiği bildirildi.

    Güney Kore hükümeti, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına yönelik karar aldı. Hükümetin kararını protesto eden 1.6002den fazla doktor greve gitti. Grev sonrası sağlık sektöründe aksaklıklar yaşandı.

    13 BİNİN 6.400'Ü İSTİFA ETTİ

    Asistan ve stajyer doktorların greve başlamasıyla ülkede ameliyatlar ve randevular ertelendi. Önde gelen hastanelerden 13 bin stajyer ve asistan doktorun 6 bin 400'ünün istifa ettiği, 1.630'unun da dün itibarıyla hastaneden ayrıldığı duyuruldu.

    Güney Kore Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, hükümetin doktorlara işlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti. Min-soo, "Doktorların ameliyatların iptal edilmesine ve tıbbi hizmetlerde aksamalar yaşanmasına neden olan toplu eylemlerinden derin endişe ve üzüntü duyuyorum" dedi.

    "ERTELENEMEYECEK BİR GÖREV"

    Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasının artık 'ertelenemeyecek bir görev' olduğunu belirtmiş ve bunun uzak bölgelerdeki temel sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve en ileri teknolojilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etmişti.

    HEDEF 2035'E KADAR 10 BİN KONTENJAN

    Güney Kore hükümeti, 2025 akademik yılı itibarıyla ülkedeki tıp fakültelerinin 3 bin olan mevcut kontenjanlarına 2035 yılına kadar 10 bin kişi daha eklemek istiyor. Buna karşı çıkan doktorlar ise ülkedeki hastanelerin yüzde 90'ından fazlasının özel olduğunu belirtti ve kontenjanların yükseltilmesinin 'rekabeti artırdığını' savunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail'in hesap gününde gerçeği haykırdılar! 'Ölenler istatistik değil, Filistin halkının etten-kemikten kanlarıdır' - Dünyaİsrail'in yargı gününde gerçekleri haykırdılar!Savaştan kaçıp Ukrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu, İspanya'da öldürüldü - DünyaUkrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu, İspanya'da öldürüldüABD'de polisinden tepki çeken eylem! Filistin destekçilerini yerlerde sürüklediler - DünyaABD'de polisinden tepki çeken eylem!İsrail'in saldırıları bölge ekonomisini çıkmaza sürükledi! Alternatif rota maliyeti artırdı, kayıp yüzde 36'ya çıktı - DünyaAlternatif rota maliyeti artırdı, kayıp yüzde 36'ya çıktıKatliam hazırlıkları başladı, Refah’a ramazan ayında saldıracak - DünyaKatliam hazırlıkları başladı, Refah’a ramazan ayında saldıracakGazze'de son durum... Katil Netanyahu'dan yeni açıklama: Kontrolü bırakmayacağız - Dünya'Gazze Kasabı'ndan 'durmayacağız' açıklamasıSuudi Arabistan'da bir ilk daha! Güzellik yarışmasına katıldılar - DünyaSuudi Arabistan'da bir ilk! Güzellik yarışmasına katıldılarHamas'tan esir takası için 3 şart - DünyaHamas'tan esir takası için 3 şartPutin'den Kuzey Kore liderine kıyak! Rus yapımı otomobil hediye etti - DünyaPutin'den Kuzey Kore liderine kıyak!İsrail ordusunun Gazze katliamında korkunç tablo: 29 bin bomba, 29 bin ölü - Dünya29 bin bomba, 29 bin ölü
    Sonraki Haber Yükleniyor...