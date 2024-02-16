Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle! Milli marşın sözlerini değiştirdiler

Kuzey Kore, milli marşının sözlerinde değişikliğe gitti. Marşta Kore Yarımadası'nın tamamını ifade eden bölümün kaldırılması, Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçme politikasının işareti olarak yorumlandı.

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve sürekli olarak yaptığı füze denemeleriyle bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan Kuzey Kore, attığı yeni adımla 'birleşmeden vazgeçiyor' yorumlarına neden oldu.

Peş peşe yapılan füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, son dönemde Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang-Seul arasındaki ilişkiyi 'birbirine düşman iki devlet' arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.

ÇATIŞMA ENDİŞELERİ ARTTI

Son olarak dün Güney Kore'nin kabul ettiği deniz sınırı olan 'kuzey sınır çizgisini' tanımadıklarını açıklayan Kim, "Düşman, tarafımızdan kabul edilen deniz sınırına girdiğinde, bunu Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlal ve silahlı bir provokasyon sayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore ordusu ise Kim'in tanımayı reddettiği ve güç kullanarak savunma sözü verdiği fiili deniz sınırının 'kararlılıkla savunulacağı' belirtilmiş, gelişmeler bölgede askeri çatışma endişelerini artırmıştı.

MİLLİ MARŞ HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu gerginliğin ardından Kuzey Kore tarafından gelen 'milli marş' hamlesi dikkat çekti. Güney Kore ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, milli marşının sözlerinde değişikliğe gitti.

Kore'de kullanılan bir ölçü biriminden faydalanılarak kaleme alınan ve Kore Yarımadası’nın tamamını ifade eden "Üç bin ri'lik güzel vatanım" ifadesi marştan çıkarıldı ve yerine "Dünyadaki güzel vatanım" ifadesi getirildi.

Yapılan bu değişiklik, Kim Jong-un'un Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçme politikasının işareti olarak değerlendirildi.