Güney Kore'den 'iltica başvurusu' açıklaması! Rekor Ruslarda, listede Türkiye de var

Güney Kore, 2023 yılında 5.750 Rus vatandaşının iltica için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Bu sayı rekor olarak kayıtlara geçerken, Türkiye'den ise 564 başvuru yapıldığı kaydedildi.

Katı göçmenlik yasalarıyla tanınan Asya ülkesi Güney Kore, 2023 yılı iltica başvuru raporunu paylaştı. Güney Kore Adalet Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik Bürosu'nun verilerine göre; 2023'te yapılan iltica başvuruları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

REKOR RUSLARDA

Rapora göre, Güney Kore'ye 2023 yılında sığınma talebinde bulunanların başında Rus vatandaşları geliyor. Ülkeden 2022 yılında 1.038 kişinin sığınma talep ettiği kaydedilen raporda, bu sayının 5 kat artış göstererek 5 bin 750’ye yükseldiği aktarıldı.

Bu sayının rekor sayıda iltica talebinin yapıldığı 1994-2019 yıllarına kıyasla çok daha fazla olduğu kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DEN 564 BAŞVURU

Raporda 18.838 sığınmacı ile ilk sırada yer alan Rusları 2.094 ile Kazakistan, 1.282 ile Çin, 1.205 ile Malezya, 1.189'la Hindistan, 836 ile Moğolistan, 564 ile Türkiye'nin takip ettiği bilgisi yer aldı.

Katı göçmenlik yasalarıyla tanınan ülkeye 1994-2023 yılları arasında 103 bin 760 kişi mülteci statüsü için başvuruda bulunurken, yalnızca 4.052 kişi mülteci olarak ülkeye kabul edildi.

İltica başvurusu yapanların en büyük gerekçesi 'dini ve siyasi baskı' oldu. Öte yandan belirli bir sosyal gruba, ırka ya da milliyete mensup olmaktan dolayı ayrımcılığa uğramak da nedenler arasında yer aldı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

2024 yılında da iltica taleplerinin devam ettiği kaydedilirken, ocak ayında Ruslar 376 kişi ile Güney Kore'ye en fazla sığınma talebinde bulunanlar oldu. Rusları 142 ile Hindistan ve yine aynı başvuru sayısı ile Moğolistan, 132 ile Kazakistan, 129 ile Çin, 113 ile Malezya, 66 ile Türkiye, Pakistan, Mısır, Bangladeş takip etti.