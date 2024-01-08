Miçotakis'ten Türkiye'ye 'göç' övgüsü

8 Ocak 2024 19:35 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 19:51

AB, uzun zamandır düzensiz göç ve mülteci akınlarına karşı bir çözüm arıyor. Ancak Avrupa'da azalan iş gücü nedeniyle de göçmenlerden vazgeçmek istemiyorlar.

AB Komisyonu bu kısır döngü içine sıkışıp kalırken, bugün Atina'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının düzenlediği "Ortak Göç Sorununa Avrupa Çözümleri" oturumuna katılan AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis önemli mesaklar verdi.

'GÖÇ KRİZİ AVRUPA'NIN ORTAK SORUNU'

Miçotakis, göç meselesinin tüm Avrupa'ya ait bir sorun olduğunu belirterek, bu soruna AB'nin ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE GÖÇ ÖVGÜSÜ

Çözümün insan kaçakçılarına, Avrupa prosedürleri ve Avrupa değerleriyle uyumlu yasal bir cevap olması gerektiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göç sayısında gözlemlenen azalmada Türkiye ile yapılan işbirliğinin payının büyük olduğunu kaydetti.

EGE ADALARINA VİZE KOLAYLIĞI

Başbakan Miçotakis, öte yandan, AB Komisyonun onay verdiği, Türk vatandaşlarının 10 Ege adasına girişinde vize kolaylığı sağlayacak yeni uygulamadan hem Türkiye'nin hem de bu adalardaki yerel halk ve idarecilerin memnun olduğunu belirtti.

'GÖÇLE MÜCADELEYE DAHA ÇOK PAY AYRILMALI'

Göç sorunu için AB'nin göç bütçesinden daha fazla pay ayrılması gerektiğini belirten Miçotakis, düzensiz göçle mücadelenin yasal göç yollarının açılmasıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Miçotakis'in konuşmasının ardından Keridis ile oturuma katılan Johansson, göçmenler için yasal göç imkanı tanınmasının göç sorununu çözmekte çok faydalı olduğunu vurguladı.

'İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR'

AB'nin demografik nedenlerle göçe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Johansson, "Bizim toplumlarımız, iş piyasalarımız iş gücüne ihtiyaç duyuyor." dedi. Ylva Johansson, hem mülteciler hem de çalışma amacıyla Avrupa'ya giden göçmenler için yasal yollarla göçün en güvenli yol olduğunun altını çizdi.

Düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan insan kaçakçılarının engellenmesi gerektiğine işaret eden Johansson, "Göç için daha çok yasal yol açmaya ihtiyacımız va" diye konuştu.

Keridis ise Yunanistan'ın ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularını değerlendirmede, yasal yollarla ülkeye göç edenlerin oturma ve çalışma izinlerini sağlamaktan daha hızlı davrandığına işaret ederek, bunun değişmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'ın ekonomik kriz ve Kovid-19 salgını döneminde ihtiyaç duymadığı iş gücüne, pandemi sonrası çok ihtiyaç duyduğunu belirten Keridis, bu açığın kapatılması için yasal göç yollarından gelecek iş gücüne gerek duyulduğunu sözlerine ekledi.