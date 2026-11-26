Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin ardından peş peşe gelişmeler yaşandı. Doğu Libya yönetimi Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini yürürlüğe koyarken 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı da Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Türkiye'nin Libya'nın her iki kanadıyla ilişkilerini güçlendirmesi Yunanistan ve İsrail basınında endişeyle karşılandı. Fransız basını ise Ankara'nın Libya'daki iki tarafla da ilişkilerini sürdürebilen az sayıdaki ülkeden biri olduğuna işaret etti.

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Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 24-25 Kasım tarihlerinde Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin ardından Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Türk vatandaşlarının giriş vizesinden ve yabancılardan alınan ikamet ücretlerinden muaf tutulmasını öngören 178 sayılı kararı imzaladı. Düzenleme 25 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Aynı gün Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın tam metnini, haritalarını ve coğrafi koordinatlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Ankara'da gerçekleşen görüşmeler ve ardından gelen kararlar, özellikle Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına karşı yıllardır diplomatik girişimlerde bulunan Yunanistan'da yakından takip edildi.

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"LİBYA, TÜRKİYE'NİN SAFINA KATILIYOR"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, gelişmeleri "Libya, Türkiye'nin safına katılıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Türkiye'nin 2019-2020 yıllarında Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırısının püskürtülmesinde belirleyici rol oynadığını hatırlatan gazete, Ankara'nın geçen yıllar içerisinde Hafter ile ilişkilerini büyük ölçüde onardığını ve oğlu Saddam Hafter ile yakın ilişkiler geliştirdiğini yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Aralık tarihlerinde Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Trablus'u ziyaret etmeyi planladığını da aktardı. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Erdoğan, 15 yıl aradan sonra ilk kez Libya'ya gitmiş olacak.

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"ATİNA İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR JEOPOLİTİK MEYDAN OKUMA"

Yunan haber sitesi Iefimerida ise gelişmeleri "Erdoğan tüm Libya'yı Türkiye'nin 'uydusu' yapmak istiyor" başlığıyla yayımladığı kapsamlı bir analizde değerlendirdi.

Türkiye ile Hafter arasındaki ilişkilerin altı yıl içerisinde geçirdiği değişimi ele alan Yunan basını Doğu Libya parlamentosunun Türk-Libya mutabakatını onaylamasının Atina'da yoğun kaygıya ve diplomatik hareketliliğe yol açtığını yazdı.

Erdoğan'ın hedeflerinin deniz yetki alanları mutabakatının çok ötesine geçtiğini savunan Iefimerida, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara artık bu Kuzey Afrika ülkesinde ertesi günün düzenleyicisi rolüne soyunuyor; hem siyasi çözüme hem de silahlı kuvvetlerinin birleştirilmesine belirleyici söz hakkı elde etmeye çalışıyor."

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"MANEVRA ALANIMIZI KAYBETTİK"

Iefimerida'ya göre Atina açısından asıl endişe, Libya'nın siyasi ve askeri kurumlarının Türkiye'nin katkılarıyla birleştirilmesi ve Ankara ile yakın ilişkiler sürdüren bir Libya'nın ortaya çıkması.

Yunan haber sitesi, geçmiş yıllarda Trablus ile Bingazi arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmaya çalışan Atina'nın karşı karşıya kalabileceği yeni tabloyu şöyle değerlendirdi:

"Böyle bir gelişme, Yunan diplomasisinin manevra alanını önemli ölçüde daraltacaktır."

Haberde Türkiye'nin yalnızca Girit'in güneyindeki deniz yetki alanlarına yönelik tezlerini güvence altına almayı değil, Libya'nın tamamındaki varlığını güçlendirerek Yunan kıyılarının karşısında stratejik derinlik kazanmayı hedeflediği ileri sürüldü.

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"ULUSAL HEZİMET"

Yunan ekonomi ve haber sitesi Banking News de Hafter'in Ankara ziyaretini Yunanistan açısından ulusal bir hezimet olarak değerlendirdi.

Doğu Libya parlamentosunun Türk-Libya mutabakatını oy birliğiyle onaylamasının ardından Hafter'in Ankara'da ağırlanmasının, Atina'nın anlaşmaya karşı yürüttüğü diplomatik mücadeleyi daha da zorlaştıracağına işaret edildi.

Naftemporiki gazetesi ise Erdoğan'ın daveti ve Hafter'in bu daveti kabul etmesiyle Ankara ile Doğu Libya arasındaki iletişim kanallarının güçlendiğini yazdı.

Yunan N Press de Türkiye'nin Trablus yönetimiyle yakın ilişkilerini korurken Bingazi ile bağlarını geliştirmesini öne çıkardı. Libya'nın doğusu ile batısındaki askeri yapıların birleştirilmesi ve Sirte'de ortak bir askeri komuta merkezi oluşturulmasına yönelik görüşmeler de haberde yer aldı.

RUMLAR ZİYARETİ NASIL OKUDU?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan Politis gazetesi, Hafter'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin 2019-2020 yıllarında karşıt cephelerde bulunan iki taraf arasındaki ilişkiler açısından taşıdığı önemi ele aldı.

Türkiye'nin Trablus yönetimiyle ilişkilerini korurken Bingazi'de konsolosluğunu yeniden açtığını ve Hafter ailesiyle temaslarını güçlendirdiğini hatırlatan gazete, Doğu Libya parlamentosunun Türk-Libya mutabakatını onaylamasının önemli bir tutum değişikliği olduğunu paylaştı.

İSRAİL BASINI: BÖLGESEL İTTİFAKLAR DEĞİŞİYOR

Türkiye ile Libya arasındaki yakınlaşma İsrail basınında da yakından izlendi.

İsrail yayın kuruluşu i24NEWS, Hafter'in Ankara'ya gelerek Türkiye'nin üst düzey güvenlik ve diplomasi kadrosuyla bir araya gelmesini bölgesel ittifakların değiştiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Türkiye ile Hafter arasındaki yakınlaşmanın, Libyalı komutanın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile uzun yıllardır sürdürdüğü ilişkileri karmaşık hale getirebileceği yorumunu yaptı.

İsrail gazetesi The Times of Israel ise AFP kaynaklı haberinde Hafter cephesinin Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönemi selamladığını yazdı.

Hafter'in oğlu ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'in, Ankara'daki görüşmelerin güvenin tesis edilmesinde önemli bir adım olduğu ve ilişkilerde yeni bir dönemin temelini attığı yönündeki açıklamalarına yer verdi.

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FRANSIZ BASINI TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK KONUMUNU YAZDI

Fransız yayın kuruluşu France 24, Hafter'in Ankara ziyaretini uzun süredir rakip olan taraflar arasındaki ilişkilerde önemli bir yumuşama olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin geçmişte Hafter güçlerine karşı Trablus hükümetini desteklediğini hatırlatan yayın kuruluşu, Ankara'nın son yıllarda Libya'nın farklı güç merkezleriyle ilişkilerini derinleştirdiğini yazdı.

Türkiye'nin ekim ayında Trablus ve Bingazi temsilcileri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yaptığını aktaran France 24, Ankara'nın Libya'daki her iki tarafla da ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülkeden biri olduğuna işaret etti.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Kasım'da Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştüğü de hatırlatıldı.

MISIR ANKARA İLE DİYALOG KANALLARINI AÇIK TUTUYOR

Yunan basınındaki dezenformasyona karşılık Mısır, Türkiye ile Libya arasındaki yakınlaşma konusunda diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Hafter'in Ankara ziyaretinden önce, 23 Kasım'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Libya'daki siyasi süreç de ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Libya'nın birliğinin ve egemenliğinin korunması ile ulusal kurumlarının birleştirilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Londra merkezli The Arab Weekly ise 22 Kasım tarihli analizinde Kahire'nin Türk-Libya deniz yetki alanları mutabakatına karşı çıkmasına rağmen bu anlaşmazlığın Hafter ile ilişkilerinde bir krize dönüşmesini istemediğini yazdı.

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MISIR ASKERİ UZMANLARINI ÇEKTİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Mısır Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Diya Raşvan, Mısırlı askeri uzmanların Bingazi'den çekildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Raşvan, Hafter yönetimiyle herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını, iki taraf arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

The Arab Weekly, Türkiye'nin Libya'daki varlığını genişletirken Kahire'nin de hem doğudaki Hafter yönetimiyle ilişkilerini korumaya hem de Trablus'taki siyasi ve ekonomik varlığını güçlendirmeye çalıştığını yazdı.

Mısır'ın Libya'da Ankara ile açık bir rekabete girmekten ziyade kendi denizcilik, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRK-LİBYA MUTABAKATI RESMİ GAZETE'DE

Libya'nın resmi haber ajansı LANA, Hafter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü 25 Kasım'da Türk-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.

2026 tarihli 8 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan metinde, Türkiye ile Libya arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin bütün hükümler ve coğrafi koordinatlar yer aldı.

Yunan gazetesi To Vima da Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de mutabakatı oy birliğiyle onaylayarak 2020 yılında aldığı ret kararını tersine çevirdiğini, son adımla birlikte iç onay sürecinin tamamlandığını yazdı.

AB'DEN TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINA YENİ İTİRAZ

Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerde peş peşe gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği de deniz yetki alanları mutabakatına yönelik itirazlarını yineledi.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Avrupa Parlamentosundaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Avrupa Parlamentosunda Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Deniz Hukuku'na uygun olmadığını, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bu devletler açısından hukuki sonuç doğuramayacağını bir kez daha ifade ettim.

Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) ile dayanışmamız tam ve sarsılmazdır.

Akdeniz'de barış ve iş birliğinin temeli olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) dahil olmak üzere uluslararası hukuku savunmaya devam edeceğiz."

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AB VE ATİNA'NIN İTİRAZLARINA KARŞI ANKARA'NIN HUKUKİ TEZİ NE?

Türkiye, 27 Kasım 2019'da Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatının, yerleşik uluslararası hukuk kurallarına ve hakkaniyet ilkesine tam uyum sağladığını savunuyor.

Ankara, Yunanistan'ın coğrafi konumlarına, yüzölçümlerine ve ana kara kıyıları üzerindeki boğucu etkilerine bakılmaksızın tüm adalara otomatik olarak tam kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) tanınması yönündeki maksimalist yaklaşımını kesin bir dille reddetti.

Ankara'nın yaklaşımı, uluslararası yargı kararlarıyla da örtüşüyor. Uluslararası Adalet Divanı ve tahkim mahkemelerinin yerleşik içtihatları da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyete uygun bir sonuca ulaşılmasını esas alıyor.

Söz konusu kararlar doğrultusunda, iki ana kara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan veya komşu devletin kıyı projeksiyonunu orantısız biçimde kesen adalara, deniz yetki alanı hesaplamalarında sınırlı etki tanınıyor ya da hiç etki verilmiyor. Kıyı uzunlukları arasındaki orantı ve özel coğrafi koşullar temel belirleyici kabul ediliyor.

HAFTER: UZUN VADELİ BİR VİZYON OLACAK

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Ankara'daki temasların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğumuz yol, mevcut dönemin koşullarını aşan, bölgesel ve uluslararası değişimleri kapsayan uzun vadeli bir vizyona dayanmaktadır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a Libya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek için gösterdikleri çaba, ciddi irade ve kararlılıktan dolayı en derin takdirlerimi ifade ediyorum. Sayın Genel Komutan'ın talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında giriş vizelerinden muafiyet sağlanmasına onay verdi. Bunun uygulanması için gerekli adımlar atılmaya başlanacak." dedi.

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