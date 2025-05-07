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Hamas, Trump'ın Gazze iddialarını çürüttü! BM raporları ifşa oldu

Kaynak: Dış Haberler
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Hamas, Trump&#039;ın Gazze iddialarını çürüttü! BM raporları ifşa oldu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımlara el koydukları yönündeki iddialarını yalanladı.

Hamas, ABD  Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımlara el koyduğu yönündeki iddialarını  yalanladı. 

Al jazeera'ya yapılan açıklamada, Trump'ın suçlamaları, "Filistinlileri aç bırakma suçunu meşrulaştırmaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yalanlarının garip bir tekrarı" olarak nitelendirildi.

"AÇLIĞI SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR!"

Trump'ın "Netanyahu'dan Gazze'ye gıda göndermesini istemesi yeterli değildir" açıklamasına cevap veren Hamas, asıl gerekli olanın "uluslararası insancıl hukuka saygı duyan, geçişlerin derhal açılmasını talep eden" bir tutum olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD'yi tutumunu düzeltmeye, "soykırım suçuna kılıf sağlamaya son vermeye" ve Gazze'deki insani yardımların serbest geçişine izin verecek şekilde hareket etmeye çağırdı.

TRUMP NE DEDİ?

Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, Hamas'ı Gazze Şeridi'ne gelen insani yardımlara el koymakla suçladı. Amerikan Politico gazetesine göre, Trump, "Hamas, getirilen her şeyi alıyor ve askeri faaliyetlerini finanse ediyor" dedi. Trump, "Biz Gazze halkına yardım edeceğiz çünkü Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar" ifadelerini kullandı.

GEÇİŞLER KAPALI, KRİZ DERİNLEŞİYOR!

İsrail hükümeti, 2 Mart'tan bu yana Gazze'deki geçişleri tamamen kapatmış durumda. 

Dünya Bankası verilerine göre, Gazze'deki 2.3 milyon Filistinli, ağır ambargo altında mücadele veriyor. Hamas, uluslararası topluma seslenerek, İsrail'in bu politikalarının sona erdirilmesi için baskı yapılmasını talep etti.

Kaynak: Dış Haberler

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