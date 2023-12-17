Hamas 'zaman tükeniyor' diyerek paylaştı! 'Seçim sizin, ya tabutta ya canlı'

17 Aralık 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:44

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hamas'ın silahlı kanadının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu karşılıklı çatışmaya döndü. Savaş 72'nci gününe girerken, abluka altındaki Gazze'de katliamın boyutu her geçen gün artıyor. 24 Aralık'ta ilan edilen ateşkes 7 gün sürdü ve karşılıklı rehine takası yapıldı, ateşkesin sona ermesi ile bombardıman yeniden başladı. Gazze'deki can kaybı 20 bine yaklaştı.

İşgalci İsrail kadın-çocuk ayırt etmeden sivil katliamına devam ederken, İsrail askerlerinin 3 rehineyi yanlışlıkla öldürdüğü açıklandı. Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze'de İsrailli rehineleri 'yanlışlıkla' öldürdüğünü duyurmasının ardından Telegram hesabında 'Zaman tükeniyor' başlıklı bir video yayımladı.

REHİNELERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Arapça, İngilizce ve İbranice 'Zaman tükeniyor' yazılı videoda, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar yer aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrailli rehinelerin ölmeden önceki görüntüleri ve sonraki fotoğrafları paylaşıldı.

İsrailli bir kadın rehinein, "Füzeler nedeniyle ölmekten korkuyoruz, lütfen durun" şeklinde konuştuğu, bir başka erkek rehinenin de "40 gündür Gazze'de rehineyim, eve dönmek istiyorum" diye çağrıda bulunduğu görülürken sonrasında da bu kişilerin cesetlerinin fotoğrafı yer aldı. Kayıtta ise ölen İsrailli rehinelerinin sayısının 9 olduğu ifade edildi.

"YA TABUTTA YA CANLI"

Kassam Tugayları, ayrıca üst kısmında İsrailli bir kadın rehinenin olduğu, bölünen alt kısmında ise tabutun bulunduğu bir fotoğrafı da "seçim sizin, ya tabutta ya canlı" ibaresiyle paylaştı.

Öte yandan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabında yer alan yazılı açıklamasında "İsrail ordusunun, Gazze'deki rehineleri kasten öldürdüğünü" belirtti.

"Düşman, Filistin direnişinin rehin tuttuğu askerlerinin hayatlarıyla kumar oynuyor ve ailelerinin duygularını önemsemiyor" ifadelerini kullanan Ebu Ubeyde, İsrail'in rehineleri kurtarmak yerine öldürdüğünü ve bunun Gazze'deki rehinelerine karşı uyguladığı suçun göstergesi olduğunu belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in 3 rehineyi kasıtlı olarak öldürdüğünü ve bunu Gazze'deki rehine meselesinin yükünden kurtulma çabasıyla yaptığını savundu.

"SALDIRILAR DURMADAN TAKAS İÇİN MÜZAKERELER OLMAYACAK"

Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar tamamen durmazsa rehine takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceklerini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı saldırılar tamamen durmadığı sürece rehine takası konusunda herhangi bir müzakere sürecini açmayacağı yönündeki tutumunu teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın söz konusu tutumunu tüm arabuluculara ilettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir öneri üzerinde çalıştığını işaret etmişti.

SAVAŞIN 72. GÜNÜNDE YAŞANANLAR