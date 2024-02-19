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    Hamas'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlamasına tepki! Toplanma çağrısı yaptılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Gazze, Mescid-i Aksa, Filistin, İsrail, Netanyahu, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamasına tepki gösterdi. Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere bu suç niteliğindeki kararı reddetmeleri ve direnmeleri çağrısında bulunulan açıklamada; Filistinlilerden "harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri" istendi.

    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirmesine tepki gösterildi.

    "DİN SAVAŞININ DERİNLEŞMESİ" OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

    Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısını onaylaması, "İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" olarak değerlendirildi.

    Namaz kılmak için gelenlerin girişinin kısıtlanmasının "kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bunun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırma niyetini gösterdiği vurgulandı.

    Hamas'tan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlamasına tepki! Toplanma çağrısı yaptılar

    FİLİSTİNLİLERE "AKSA'YA AKIN EDİN" ÇAĞRISI

    Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere "bu suç niteliğindeki kararı" reddetmeleri ve direnmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Filistinlilerden "harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri" istendi.

    NE OLMUŞTU?

    İsrail Kanal 13 Televizyonunun dünkü haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti.

    Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedilen haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarılmıştı.

    İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazanda, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullanmıştı.

    İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu. İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.

    İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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