Hamas'tan uluslararası topluma tepki! İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yakıldı

İsrail'in yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılar sonrası açıklama yapan Hamas, uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktığını belirtti ve "Nazi işgali katliamlarından Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" dedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde zulmünü sürdürüyor. 31 binden fazla Filistinli saldırılarda hayatını kaybederken, ölenlerin çoğunun sivil kadın ve çocuklardan oluşması insanlık dramının boyutunu gözler önüne seriyor.

YİNE YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALDI

Son dönemde sivillerin sığındığı bölgelere (Han Yunus ve Refah) saldırılarını yoğunlaştıran işgalci İsrail ordusu, yardım bekleyenleri de hedef almaya devam ediyor. Son olarak İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürdü, en az 155 kişiyi de yaraladı. Bu hain saldırı sonrası Hamas, yazılı açıklama yaptı.

"BIDEN YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTUYORUZ"

"Uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesi, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktı" ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım beklerken silahsız sivillere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD silahları ve açık desteğiyle devam eden Nazi işgali katliamlarından Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne çağrı yapılan açıklamada, bu soykırımın durdurulması ve kara yoluyla yardımların ulaştırılması için acil müdahale etmeleri gerektiği belirtildi.