Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazı patladı!
Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İskoçya'da hapşırmamak için kendini tutan adam ölümden döndü. Basıncın etkisiyle boynu bir anda şişen ve acılar içinde kalan adam soluğu acilde aldı. Çekilen röntgende boğazının patladığı, boynun kemikleri arasında yırtık olduğu tespit edilen adamın akciğerlerinde de hava biriktiği belirlendi. Ameliyat edilemeyen adam basit gibi görünen bir hapşırıkla resmen ölümün eşiğine geldi.
İskoçya'da hapşırığını tutmaya çalışan adam korkunç acılar içinde kalarak adeta ölümden döndü. Apar topar hastanee kaldırılan adamın yaşadığı acı röntgen filmi ile ortaya çıktı.
BOĞAZI PATLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Boynunun her iki tarafı şişen adam, neredeyse hareket edemeyecek hale gelirken, şiddetli acılar içinde kıvranmaya başladı.
Röntgende doktorlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Adamın boğazının patladığı, boynunun her iki tarafında yırtık olduğu belirlendi. Göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriken talihsiz adam, ameliyata da alınamadı. Ağrı kesici verilen adam daha sonra taburcu edildi.
TUTMAYA ÇALIŞMAK ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Hapşırmanın hava yollarındaki basıncın artmasına neden olduğunu belirten doktorlar, bunu içeride tutmanın basından 20 kat daha artmasına yol açacağını belirterek uyardı.