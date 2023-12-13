Hapşırığını tutmaya çalışırken boğazı patladı!

13 Aralık 2023 23:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 23:29

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İskoçya'da hapşırığını tutmaya çalışan adam korkunç acılar içinde kalarak adeta ölümden döndü. Apar topar hastanee kaldırılan adamın yaşadığı acı röntgen filmi ile ortaya çıktı.

BOĞAZI PATLADI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Boynunun her iki tarafı şişen adam, neredeyse hareket edemeyecek hale gelirken, şiddetli acılar içinde kıvranmaya başladı.

Röntgende doktorlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Adamın boğazının patladığı, boynunun her iki tarafında yırtık olduğu belirlendi. Göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriken talihsiz adam, ameliyata da alınamadı. Ağrı kesici verilen adam daha sonra taburcu edildi.

TUTMAYA ÇALIŞMAK ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Hapşırmanın hava yollarındaki basıncın artmasına neden olduğunu belirten doktorlar, bunu içeride tutmanın basından 20 kat daha artmasına yol açacağını belirterek uyardı.