Harvard Beyaz Saray'a savaş açtı: Uluslararası öğrenci kararı mahkemelik oldu

ABD’nin en köklü üniversitelerinden Harvard, Trump yönetiminin uluslararası öğrenci kabulünü engelleyen kararı sonrası harekete geçti. Üniversite, İç Güvenlik Bakanlığı’nın öğrenci vizelerini iptal etme girişimi üzerine federal mahkemeye başvurarak dava açtı

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, İç Güvenlik Bakanlığı'nın uluslararası öğrencilerin kayıtlarını engelleme kararına karşı, Trump yönetimine ikinci kez dava açtı.

Harvard Başkanı Dr. Alan M. Garber, üniversite camiasına gönderdiği açıklamada, “Trump'ın hukuksuz ve yersiz eylemini kınıyoruz. Binlerce öğrencimizin ve akademisyenimizin geleceğini tehlikeye atan bu karar, Amerika’ya eğitim için gelen gençler adına da bir uyarıdır” şeklinde çağrıda bulundu.

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"ULUSLARARASI ÖĞRENCİSİZ HARVARD OLMAZ"

Harvard'ın açtığı dava dilekçesinde, İç Güvenlik Bakanlığı’nın üniversitenin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı sertifikasını iptal ederek uluslararası öğrenci kabulünü engellediği, bunun da üniversitenin eğitim misyonuna zarar verdiği iletildi.

Mektupta şu ifadeler yer verildi:

“Hükümet bir kalem darbesiyle Harvard’ın öğrenci nüfusunun dörtte birini silmeye çalıştı. Uluslararası öğrencisiz Harvard, Harvard değildir”

ANTİSEMİTİZM GEREKÇESİYLE FONLAR DONDURULDU, SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Trump yönetimi, Harvard’ı antisemitizme karşı yeterince açık tavır almamakla eleştirirken, üniversite hakkında sekiz ayrı federal soruşturma yürütüldüğü ve yaklaşık 3 milyar dolarlık federal fonun dondurulduğu belirtildi. Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Trump’ın sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı paylaşımlar da dava dosyasına delil olarak sunuldu. Harvard, bu adımları "Birinci Değişiklik haklarına açık bir misilleme" olarak değerlendirdi.

KARARIN HARVARD'A MALİYETİ BÜYÜK OLABİLİR

Harvard’da yaklaşık 6.800 uluslararası öğrenci bulunuyor ve bu rakam toplam öğrenci nüfusunun yaklaşık %27’sine denk geliyor. Uluslararası öğrencilerin büyük bölümü yüksek ücretli lisansüstü programlara kayıtlı olduğu için, bu karar üniversiteye yıllık yüz milyonlarca dolarlık ekonomik kayıp anlamına gelebilir.