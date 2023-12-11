Harvard'da antisemitizm istifası

11 Aralık 2023 13:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:42

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda kampüsteki antisemitizm iddialarına ilişkin ifade özgürlüğünü savunmasının ardından istifaya zorlanırken, üniversitenin bazı öğretim üyeleri Gay'i destekleyen dilekçe imzaladı.

The New York Times’ın haberine göre, ABD Kongresine çağrılan Rektör Gay, Harvard Üniversitesinin mezunları, bağışçıları ve politikacılar tarafından da istifa etmesi için giderek artan bir baskıya maruz kaldı.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VURGUSU

500'den fazla öğretim üyesi, Gay'e destek için bir araya gelerek, "Harvard'ın akademik özgürlüğüyle çelişen siyasi baskılara karşı mümkün olan en güçlü şekilde direnme" çağrısında bulunan bir dilekçe imzaladı.

KURUL NİHAİ KARARI BUGÜN VERECEK

Harvard Üniversitesi Başkanı ve Üyelerinden oluşan kurul, Gay'in kariyerine nihai olarak karar verecekleri bugün toplanacak.

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'ndaki oturumda, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüslerindeki antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımları hakkında sorulara yanıt vermişti. Üç rektör, antisemitizmle mücadelede kararlı olduklarını ifade etmiş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ardından dün istifa etmişti.