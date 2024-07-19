Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi şehrinde 40 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcaklarda can kaybı sayısı artıyor. Ölü sayısı 580'e kadar çıktı, işte son durum...
Yüksek nem oranı sebebiyle hissedilen hava sıcaklığının 56 dereceye ulaştığı kentte dört kişi daha hayatını kaybetti.
580 KİŞİ SICAKTAN ÖLDÜ
Şehirde 21 Haziran’dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 580’e yükseldi. Hastane ve sağlık merkez lerinin kapasiteleri de dolmuş vaziyette.
Doktorlar halka bol sıvı tüketme ve susuz kalmaktan kaçınma çağrısında bulunuyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı