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Haberler > Dünya > Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu

Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüksek Nem, Sıcak Hava, Hava Sıcaklığı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi şehrinde 40 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcaklarda can kaybı sayısı artıyor. Ölü sayısı 580'e kadar çıktı, işte son durum...

Yüksek nem oranı sebebiyle hissedilen hava sıcaklığının 56 dereceye ulaştığı kentte dört kişi daha hayatını kaybetti.

Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu - 1. Resim

580 KİŞİ SICAKTAN ÖLDÜ

Şehirde 21 Haziran’dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 580’e yükseldi. Hastane ve sağlık merkez lerinin kapasiteleri de dolmuş vaziyette. Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu - 2. Resim

Doktorlar halka bol sıvı tüketme ve susuz kalmaktan kaçınma çağrısında bulunuyor. 

Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu - 3. Resim

Hastanelerde yer kalmadı... Pakistan'ı sıcak vurdu, ölü sayısı 580'i buldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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