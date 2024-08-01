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Heniyye suikastından 'haberdar olmayan' Blinken iki tarafa da seslendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Heniyye suikastından &#039;haberdar olmayan&#039; Blinken iki tarafa da seslendi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası Orta Doğu'da tansiyon daha fazla yükseldi. Heniyye'nin ölümüyle ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyen Blinken yeni açıklamasında tüm tarafları gerilimi tırmandırmayacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. 

Hamas lideri Heniyye İran'da uğradığı suikastta öldürüldü. Hamas İsrail'i işaret ederken gözlerin çevrildiği İsrail destekçisi ABD ilk açıklamalarında olayla ilgili bilgileri olmadığını öne sürdü. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki "tüm tarafları" bölgede gerilimi daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

SAVAŞ DESTEKÇİSİ ABD'DEN 'ATEŞKES' ÇIKIŞI

Washington Post'un haberine göre Blinken, basın toplantısında yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki "tüm tarafları" gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçırmaya çağırarak Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sürekli kötüye giden döngünün kırılması gerektiğini ifade eden Blinken, ateşkes üzerinden "Gazze'deki çatışmalara son verilmesi, kuzeyde de İsrail ile Lübnan arasında sükunetin sağlanması" gerektiğini belirtti.

Blinken, "Bunun için de öncelikle tüm tarafların konuşması, gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınması ve bir anlaşmaya varmak için nedenler bulması gerekiyor." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin "Bu, bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum." ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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