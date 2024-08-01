Heniyye'nin ardından Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif de öldürüldü

Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldü. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Deif'in fotoğrafının üstünü çizdiği bir paylaşım yapıp "Muhammed Deif elendi. İsrail savunma teşkilatı, 07.10 katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye Tahran'da kaldığı konutunda güdümlü füzeyle öldürüldü. Hamas, İsrail'i işaret ederken İsrail konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Heniyye'nin ölümünün ardından yerine geçecek isimler konuşulmaya başladı. Hamas'ın iki numaralı ismi Muhammed Deif de bu isimlerden biriydi.

İSRAİL'İN AÇIKLAMASI

İsrail, askeri lider Deif'in Gazze'deki saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Bugün yapılan açıklamada, “IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri), 13 Temmuz 2024 tarihinde IDF savaş uçaklarının Han Yunus bölgesini vurduğunu ve istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırıda ortadan kaldırıldığının teyit edilebileceğini duyurdu” ifadeleri kullanıldı.

GALLANT DEİF'İN ÜSTÜNÜ ÇİZEREK DUYURDU

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 'ölüm listesi'nin başında bulunan Deif'in isminin üstünü çizdiği fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

Gazze'nin Usame Bin Ladin'i' Muhammed Deif elendi. Bu, Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde ve bu savaşın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir kilometre taşıdır.

Operasyon IDF ve ISA tarafından hassas ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Bu operasyon Hamas'ın parçalanmakta olduğu, Hamaslı teröristlerin ya teslim olabileceği ya da yok edileceği gerçeğini yansıtıyor.

İsrail savunma teşkilatı, 07.10 katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz.

"HEDEF, MUHAMMED DEİF" DEMİŞLERDİ

İsrail Ordusu, 13 Temmuz'da “güvenli olduğunu” iddia ettiği El Mevasi bölgesine saldırı düzenlemişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Ordu Radyosu tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Han Yunus yakınlarında düzenlen saldırıda hedefin "çok önemli" olduğu vurgulanarak, "Hedef, Hamas askeri lideri Muhammed Deif'di" ifadelerine yer verilmişti.

Deif'in, Han Yunus'un batısındaki insani bölgede saklandığı öne sürülüyordu.

1965 doğumlu Deif, Hamas’ın askeri kolu olan El Kassam Tugayları’nın başındaki kişi olarak biliniyor.

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