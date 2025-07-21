Hindistan medyası İstanbul'u manşete taşıdı! “Küresel standartları Türkiye belirliyor”

Hindistan’ın en büyük gazetelerinden Times of India, İstanbul Havalimanı’nı manşetine taşıdı. Travel + Leisure’ın 2025 sıralamasında “dünyanın en iyi havalimanı” unvanını kazanan İstanbul Havalimanı, Singapur Changi gibi devleri geride bırakarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

Hindistan’ın önde gelen medya kuruluşlarından Times of India, İstanbul Havalimanı’nı manşetine taşıdı. Travel + Leisure’ın 2025 listesinde zirveye yerleşen havalimanı, Singapur’daki Changi Havalimanı’nı geride bırakarak "dünyanın en iyi havalimanı" seçildi.

TİMES OF INDİA: İSTANBUL HAVALİMANI, KÜRESEL STANDARTLARI BELİRLİYOR

Times of India tarafından 21 Temmuz 2025'te yayımlanan haberde, İstanbul Havalimanı'nın 98,57 puan alarak listenin ilk sırasına yükseldiği belirtilerek, “İstanbul Havalimanı’nın genişleyen küresel bağlantıları, çağdaş altyapısı ve gelişmiş yolcu hizmetleriyle fark oluşturduğunu” vurgulandı.

Haberde, İstanbul Havalimanı’nın daha önce birinciliği uzun süre elinde tutan Singapur Changi Havalimanı’nı geçtiği belirtilirken, “aydınlık ve ferah tasarımı” gibi kullanıcı yorumlarına da yer verildi.

TÜRKİYE'DEN REKOR UÇUŞ GÜNÜ

Haberin yayımlandığı günlerde, İstanbul Havalimanı'nın yeni bir başarıya daha imza attığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Temmuz 2025’te 1.695 hava trafik hareketiyle açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Havalimanı, operasyonel gücün yanında uluslararası alandaki itibarını da pekiştiriyor. Travel + Leisure tarafından yapılan bağımsız değerlendirmede ikinci kez zirvede yer alması, ülkemizin havacılık vizyonunun ve hizmet kalitesinin küresel düzeyde takdir gördüğünün açık bir göstergesidir."

İLK 10'DA ORTA DOĞU VE ASYA HAVALİMANLARI ÖNE ÇIKTI

Travel + Leisure dergisinin okuyucu oylarına dayanan 2025 sıralamasına göre ilk 10 şu şekilde oluştu:

İstanbul Havalimanı 98,57 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu, 95,20 puanla Singapur Changi Havalimanı ve 92,34 puanla Doha Hamad Uluslararası Havalimanı izledi. Abu Dabi Zayed Uluslararası Havalimanı 89,48 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Dubai Uluslararası Havalimanı 88,38 puanla beşinci oldu. Altıncı sırada 86,22 puanla Hong Kong Uluslararası Havalimanı yer aldı. Helsinki-Vantaa Havalimanı 86,18 puanla yedinci sırada yer buldu. Sekizinci sırada Tokyo Haneda Havalimanı, dokuzuncu sırada Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı ve onuncu sırada ise Seul Incheon Uluslararası Havalimanı yer aldı.

ULUSLARARASI PRESTİJ GÜÇLENİYOR

İstanbul Havalimanı, 2018’de faaliyete geçtiğinden bu yana küresel ölçekte birçok ödüle layık görüldü. Hindistan basınında geniş yer bulan bu son değerlendirme, havalimanının yalnızca operasyonel kapasitesiyle değil, aynı zamanda uluslararası marka değeriyle de ön plana çıktığını gösterdi.