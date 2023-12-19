Hindistan'da 26 partili ittifak! Modi'ye karşı birleştiler

19 Aralık 2023 17:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:08

Hindistan'da, Modi'ye rakip oluşturulan yeni ittifakın adı "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifak" (Indian National Developmental Inclusive Alliance) olarak belirlendi. Partilerin ortak bildirisinde, BJP partisinin Cumhuriyetin itibarına sistematik saldırıda bulunduğu ve Hindistan anayasasının temellerini sarsıcı bir şekilde zayıflattığı ifade edildi.

"26 PARTİNİN BİR ARAYA GELMESİ BÜYÜK BAŞARI"

İttifakın en dikkat çeken yanı ise 26 ayrı partiden oluşması ve tek bir kişiye karşı seçim maratonuna çıkacak olması.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi'nin Başkanı Mallikarjun Kharge, Bengaluru kentinde gerçekleşen toplantıda, 26 partinin bir araya gelmesinin büyük bir başarı olduğunu belirterek, ittifakın bir sonraki toplantısının ülkenin finansal başkenti Mumbai'de düzenleneceğini açıkladı.

İTTİFAKIN VAATLERİ

Kharge, ittifakın, ülkenin demokrasisini ve anayasasını korumak amacıyla oluşturulduğunu vurgulayarak, birleşmeyi, işsizlik, enflasyon gibi önemli sorunlara karşı başlatılmış bir mücadele olarak nitelendirdi.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, ülkede kast sistemi içinde haklara neredeyse hiç sahip olmayan Dalitler ve diğer azınlıkların tehlike altında olduğunu belirtti.

2019'da BJP, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nde 300 sandalye kazanarak genel seçimleri tamamlamıştı. Bir sonraki genel seçimler ise 2024 yılında düzenlenecek.