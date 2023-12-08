Hindistan ve Çin’i kasıp kavurmuştu… Şimdi de Avrupa’ya sıçradı! 'Gizemli virüs' Türkiye'yi etkiler mi?

8 Aralık 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin’de başlayan gizemli virüs Hindistan’ın ardından şimdi de Avrupa’ya sıçradı. Koronavirüs gibi hızla yayılan bu virüs uzmanların gözünü bile korkutuyor. Peki gizemli virüs Türkiye’ye geldi mi? Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tüm vatandaşları uyardı.

ÇİN’DEN AVRUPA’YA YAYILMAYA BAŞLADI! GİZEMLİ VİRÜS ALARMI

2019 yılında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Yavaş yavaş etkisini kaybede Covid-19 şimdi de gizemli virüsle yayılmaya başladı.

Yine Çin’de başlayan gizemli virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan’da görülen gizemli virüs şimdi de Hollanda ve Danimarka’da görüldü.

GİZEMLİ VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Peki bu gizemli virüsün belirtileri neler? Yapılan son incelemelere göre gizemli virüsün belirtilerinin arasında boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürük bulunuyor.

GİZEMLİ VİRÜS TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Hızla tüm dünyaya yayılan gizemli virüsün Avrupa’da görülmesinin ardından ‘Gizemli virüs Türkiye’ye geldi mi?’ sorusu merak konusu oldu. Koronavirüsün ardından herkesin tedirgin olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Bir telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım, vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil” dedi.

Bu konuda neler yapılması hakkında önemli detaylar veren Özlü, “Zaten kış mevsimi dolayısıyla hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Bu mevsimde Kuzey Yarımküre ülkelerinde bu tür enfeksiyonlar beklenen durum. Özellikle çocuklarda daha ön planda görülür zaten bildirilen raporlarda o yönde. Zatürre ile seyrettiğine dair bilgiler var” ifadelerini kullandı.