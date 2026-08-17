Hindistan'da tapınak faciası! İzdiham yaşandı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta yaşanan izdiham sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir tapınakta meydana gelen izdihamda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Bihar eyaletinde bulunan bir tapınakta izdiham çıktı. Eyalet yönetimi, olayın ardından acil durum ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ifade etti.

Hindistanda tapınak faciası! İzdiham yaşandı, çok sayıda ölü ve yaralı var

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, izdiham sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan çok sayıda kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Tapınak çevresine devrildiği düşünülen elektrik direğinin ibadet edenler arasında paniğe yol açtığı değerlendiriliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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