Hırvatistan'dan Bayraktar TB2 itirafı: Güvenliğimizin garantisi

Hırvatistan’dan Bayraktar TB2 itirafı: Güvenliğimizin garantisi

Dünya Haberleri

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’ları için övgü dolu ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan, “Altı adet Bayraktar TB2 ordumuza modern savaş kabiliyeti kazandırdı. Ulusal güvenliğimizin teminatı oldu” sözleriyle tarihi bir itirafta bulundu.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ülkesine kazandırdığı kabiliyetlere dikkat çekti.

Anusic, paylaşımında "Modern silahlarla donatılmış altı adet Bayraktar TB2, Hırvat ordusuna muharebe operasyonları, sınır gözetimi, keşif ve yangınla mücadele alanlarında yeni yetenekler kazandırıyor. Bu, ulusal güvenlik ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

HIRVAT ORDUSU BAYRAKTAR İLE SINIRLARI AŞTI

Hırvat askerlerinin Bayraktar TB2 ile gerçekleştirdiği eğitimlerin başarıyla tamamlandığını aktaran Anusic, yapılan tatbikatlarda Türk SİHA'larının performansını sergilediklerini belirtti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile birlikte Hırvat Hava Kuvvetleri'ni ziyaret eden Anusic, Bayraktar TB2'lerin etkinliğine birinci elden tanıklık etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar da Hırvatistan Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı.

HIRVATİSTAN, BAYRAKTAR TB2 İÇİN 2024'TE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Hırvatistan, 2024 yılında Baykar ile Bayraktar TB2 SİHA’larının tedariki için resmi bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında altı adet Bayraktar TB2'nin teslimi tamamlandı ve operasyonel görevlerde kullanılmaya başlandı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNE GLOBAL GÜVEN

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, daha önce Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya ve NATO üyesi ülkeler dahil olmak üzere birçok ülkenin envanterine girmişti.

Türkiye’nin savunma ihracatında lider konumda olan şirket, Bayraktar TB2 ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamaya devam ediyor.

