Japon Savunma Bakanı Nakatani Bayraktar TB2’yi yerinde inceleyecek! Tarihi ziyaret dünya basınında

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, insansız hava araçları (İHA) ve savunma işbirliği kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklara göre, Bakan Nakatani’nin Türkiye temaslarında başta Baykar ve TUSAŞ olmak üzere savunma sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapılacak.

Heyetin, Bayraktar TB2 insansız hava aracının teknik kapasitesine dair yerinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

100 MİLYAR YENLİK BÜTÇE TB2'YE AÇILIYOR

Japonya Savunma Bakanlığı, 2026 yılı savunma bütçesinde insansız hava araçları için 100 milyar yen (yaklaşık 670 milyon dolar) kaynak ayırdı.

Uzmanlara göre Japonya, kısa vadede ithalat, uzun vadede ise yerli üretim hedefliyor. Bayraktar TB2'nin “maliyet-etkinliği” bu stratejiyle doğrudan örtüşmekte.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI, Baykar'ı ziyaret etti

TB2, JAPONYA'NIN "YENİ SAVAŞ TARZI" HAZIRLIKLARINDA ÖRNEK ALINDI

Japonya hükümeti, Ukrayna'daki savaş tecrübelerini analiz ederek, Bayraktar TB2’nin muharebe gücünü artırmadaki rolünü yakından inceliyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti, haziran ayında bakanlığa sunduğu öneride, TB2'nin örnek alınarak yeni nesil savaşlara hazırlanılması gerektiğini bildirmişti.

Japonya’nın Türkiye’ye yaptığı bu tarihi ziyaret aynı zamanda ilk kez bir Japon Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye resmi ziyareti olması açısından dikkat çekiyor.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, “Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir.” ifadelerinde bulunmuştu.

JAPONYA TB2'Yİ İSRAİL'İN HERON-2'Sİ İLE KIYASLADI

Japonya'nın saygın gazetelerinden Mainichi Shimbun, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin Bayraktar TB2 ile İsrail yapımı Heron-2 İHA’larını paralel test sürecine tabi tuttuğunu duyurdu. Haberde, TB2'nin özellikle düşük operasyonel maliyeti, çevikliği ve savaş alanlarındaki başarılarıyla öne çıktığı aktarıldı.

TB2T-AI: BAYKAR'DAN YENİ NESİL SAVAŞ İHA'SI

Baykar, savaş alanındaki gücünü artırmak için yapay zekâ destekli Bayraktar TB2T-AI modelini tanıttı. Turbo motoruyla donatılan bu yeni nesil İHA, 30.318 feet’e ulaşarak irtifa rekoru kırdı. Japonya'nın son gelişmelerle birlikte yeni modeli de radarına aldı.

STM KAMİKAZE İHA'LARA DA İLGİ VAR

Japonya yalnızca Baykar’ın değil, aynı zamanda STM tarafından geliştirilen kamikaze İHA Kargu’ya da ilgi gösteriyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Japonya’nın Kargu'yu fuarlarda defalarca incelediğini ve talep ettiğini açıkladı.

TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDA STRATEJİK UYUM

Her iki ülke de ABD’nin müttefiki konumunda. Japonya, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalini kınarken, Türkiye ise Moskova ile ilişkilerini sürdürerek farklı bir denge politikası izliyor.

Japonya’nın TB2'yi envanterine katması durumunda, Türk savunma sanayii ilk kez Uzak Doğu’da bu ölçekte bir başarı elde etmiş olacak. Türkiye, halihazırda Ukrayna, Azerbaycan, Polonya ve Katar gibi ülkelerle aktif TB2 ihracatı gerçekleştiriyor.