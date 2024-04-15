Hizbullah bilmecesi! İslami örgütler neden sessiz?

ASAM Başkanı Abdullah Ağar, 150 bin füzeye sahip Hizbullah’ın İran’ı destekleyip desteklemeyeceğinin soru işareti olduğunu söyledi. Hamas ve İslami Cihad’dan da İran’a destek gelmediği görüldü.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - İsrail’in, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlemesi sonrasında misilleme sözü veren Tahran yönetimi beklenen intikam saldırısını gerçekleştirirken, bölgede tansiyon daha da yükseldi. Saldırının etkilerini gazetemize değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar “Mesele; İran, İsrail ve ABD meselesi olmaktan çıktı. Emareler İsrail’in üzerinde İran’ın çok farklı alanlardan, çok farklı zaman aralıklarını kullanarak, çok kapsamlı bir saldırı geliştirdiği yönünde” dedi.

Hizbullah’ın İran’ın saldırılarını destekleyip desteklemeyeceğinin önemine dikkat çeken Ağar, Hizbullah’ın elinde içinde ‘Scudların da bulunduğu kudretli 150 bin füze olduğunun bilindiğini ifade etti.

Öte yandan 190 gündür İsrail ile savaşan Hamas’ın saldırıyı kısa bir destek açıklaması ile geçiştirmesi dikkat çekti. Hamas’tan yapılan kısa açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen askerî operasyonu doğal bir hak olarak görüyoruz” denildi.

Bu arada, Hamas’la birlikte İsrail’e karşı savaşan ve İran’a yakınlığı ile bilinen İslam-i Cihat örgütünden de henüz bir açıklama yapılmadı. Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Mahmud Abbas da saldırılarla ilgili sessizliğini korudu.