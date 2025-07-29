Hollanda, İsrailli bakanları kara listeye aldı! "İstenmeyen kişi” İlan edildiler
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Hollanda, İsrail’in aşırı sağcı iki bakanını “istenmeyen kişi” ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kara listeye alınmasına gerekçe olarak, “Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik etmeleri, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimleri savunmaları ve Gazze’de etnik temizlik çağrısı yapmaları” gösterildi.
Hollanda hükümeti, İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişini yasakladı.
Kararın, söz konusu isimlerin “Filistinlilere yönelik şiddetin kışkırtılmasına katkıları, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin savunulması ve Gazze’de etnik temizlik çağrıları” nedeniyle alındığı iletildi.
'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİLER
Yerel basında yer alan haberlere göre iki bakan, “istenmeyen kişi” (persona non grata) ilan edilirken, Hollanda Dışişleri Bakanı Kaspar Veldkamp, parlamentoya gönderdiği mektupta, “Ben-Gvir ve Smotrich’in Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettiğini, uluslararası hukuka aykırı yerleşimleri desteklediğini ve Gazze’de etnik temizlik çağrısı yaptığını” açıklandı.
HOLLANDA'DAN BM VE KIZIL HAÇ'A DESTEK
Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Savunma Bakanı Ruben Brekelmans başkanlığında yapılan acil oturumda ise Gazze Şeridi'ne insani yardım için BM’ye 1,5 milyon Avro, Kızıl Haç’a ise 3 milyon Avro yardım yapılması kararlaştırıldı.
İSRAİL İÇİN AB YAPTIRIMLARI MASADA
Başbakan Schoof ayrıca, İsrail’in Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma fonu Horizon Europe 2000 programından çıkarılmasını destekleyeceklerini açıkladı. Schoof, “Eğer AB, İsrail’in uluslararası anlaşmalara uymadığına karar verirse, Hollanda hükümeti İsrail’in programdan çıkarılmasını ve gerekirse ticari yaptırımları da destekleyecektir” dedi.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık