Hollanda’da bıçaklı saldırı: Polis memuru ve çok sayıda kişi yaralandı

Hollanda’nın kuzeyindeki Haarlemmermeer bölgesinde yer alan Hoofddorp kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Hollanda güne kanlı bir saldırıyla uyandı: Hoofddorp kentinde sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan en az birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde Fanny Blankers-Koenlaan caddesinde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 06.00 sularında (GMT 04.00) gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve tıbbi müdahale ekibi sevk etti.

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POLİS ARACI KANA BULANDI

Hollanda Kuzey Hollanda Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Aralarında bir meslektaşımızın da bulunduğu birden fazla yaralı var. Olay yerinde birden fazla ambulans ve helikopter destekli tıbbi müdahale ekibi görev yapıyor” denildi.

Yerel basın, yaralanan polis memurunun hastaneye kaldırıldığını ve olay yerindeki bir polis aracının kanla kaplandığını aktardı.

SALDIRININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırının gerçekleştiği cadde trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...