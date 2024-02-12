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    • Hollanda'dan İsrail'e F-35 darbesi! Uçak parçaları satışı durdurulacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hollanda&#039;dan İsrail&#039;e F-35 darbesi! Uçak parçaları satışı durdurulacak
    Hollanda, İsrail, F-35, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları satışının durdurulmasına hükmetti. Temyiz hakkı bulunan kararı Hollanda hükümeti avukatları, ABD'nin F-35 parçalarını başka bir yerden teslim edebileceğine dikkat çekerek, 'anlamsız' olarak değerlendirdi.

    Hollanda'daki yargıçlar, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilme riskini gerekçe göstererek Hollanda hükümetinin F-35 savaş uçağı parçalarının İsrail'e ihracatını yedi günde durdurmasını emretti. Kararın temyiz edilebileceği belirtildi.

    AFP'nin aktardığına göre, Yargıç Bas Boele kararı okurken "İhraç edilen F-35 parçalarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanıldığına dair açık bir risk olduğu inkar edilemez" dedi. Yargıcın bu sözleri, mahkeme salonunda alkışla destek aldı.

    HOLLANDA HÜKÜMETİ KARARI 'ANLAMSIZ' BULDU

    Hükümet avukatları, F-35 parçalarının Hollanda'dan transferinin yasaklanmasının, ABD'nin bu parçaları başka bir yerden teslim edebileceği için fiilen anlamsız olacağını söylediler.

    NE OLMUŞTU?

    Üç insan hakları örgütü aralık ayında Hollanda'ya karşı bir hukuk davası açmış ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemleri ışığında yetkililerin ihracat lisansını yeniden değerlendirmesi gerektiğini savunmuştu. Örgütler, uçağın parçalarının teslim edilmesinin Hollanda'yı İsrail'in Hamas'la savaşında işlediği olası savaş suçlarına ortak ettiğini savundu.

    Bir alt mahkeme ocak ayında hükümetin yanında yer alarak Woensdrecht kasabasındaki bir depoda saklanan ABD'ye ait parçaları İsrail'e göndermeye devam etmesine izin vermişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HollandaİsrailF-35
    Haberler > Dünya > Hollanda'dan İsrail'e F-35 darbesi! Uçak parçaları satışı durdurulacak
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