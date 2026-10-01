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Dünya

Hürmüz Boğazı'nda süpertankere saldırı! 2,5 milyon varil petrol taşıyan

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Hürmüz Boğazı'nda süpertankere saldırı! 2,5 milyon varil petrol taşıyan
Başlık ResmiHürmüz Boğazı'nda süpertankere saldırı! 2,5 milyon varil petrol taşıyan

Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen bir süpertankere saldırı düzenlendiği öne sürüldü. İran merkezli Fars Haber Ajansı, Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğu iddia edilen tankerde yangın çıktığını bildirdi.

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Hürmüz Boğazı’nda bir ticari gemiye yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İran merkezli Fars Haber Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ve izinsiz güzergahta seyrettiği belirtilen bir süpertankere saldırı düzenlendi.

Geminin Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğu ve saldırının ardından gemide yangın çıktığı iddia edildi.

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"2,5 MİLYON VARİL PETROL TAŞIYORDU" İDDİASI

Yerel kaynaklar, söz konusu tankerin yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığını öne sürdü. Geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda mürettebattan ölen veya yaralanan olup olmadığı da henüz açıklanmadı.

Saldırı iddiası, ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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