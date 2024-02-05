Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'e 15 hava saldırısı düzenledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen&#039;e 15 hava saldırısı düzenledi
    Yemen, Husiler, Joe Biden, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

     Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin Sada ve Hudeyde kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

    Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in kuzeyindeki Sada ve batısındaki Hudeyde kentlerini hedef aldı. Haberde, savaş uçaklarının Hudeyde'ye 11 saldırı, Sada kentine de 4 saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

    KIZILDENİZ'DE SON DURUM

    İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

    Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

    Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    YemenHusilerJoe Biden
    Haberler > Dünya > Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'e 15 hava saldırısı düzenledi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rusya'da bakanlığa ait helikopter düştü: Tüm mürettebat hayatını kaybetti - DünyaRusya'da bakanlığa ait helikopter düştüSuriye'de Amerikan üssü vuruldu: 5 SDG'li terörist öldü - DünyaSuriye'de Amerikan üssü vuruldu: 5 SDG'li terörist öldüSeçimlerin ertelendiği Senegal'de sokaklar yangın yerine döndü - DünyaSeçimlerin ertelendiği ülkede sokaklar yangın yeriVahşette son nokta! İsrailli asker, Gazzeli sivile işkencenin görüntülerini yayınladı - Dünyaİsrailli asker, Gazzeli sivile işkenceyi yayınladıİsrail sokakları katile bayrak açtı, protestocular erken seçim istiyor - Dünyaİsrail sokakları katile bayrak açtıOrta Doğu ateş topu: ABD ve İngiltere'den Yemen'e ortak operasyon - DünyaOrta Doğu ateş topuGazze'de ateşkes ne zaman? Hamas'tan kritik açıklama geldi: Reddetmedik - DünyaGazze'de ateşkes ne zaman?İsrail'in yalanı deşifre oldu! 'Tünel' dedi, 'su kuyusu' çıktı - Dünyaİsrail'in yalanı deşifre olduABD-Japonya ortak tatbikatında "hayali düşman" Çin oldu! - DünyaTatbikat senaryosu 'özel sır'Balkon çöktü, poz veren kadınlar ikinci kattan düştü! 2'si ağır 13 yaralı - DünyaPoz verdikleri sırada balkon çöktü
    Sonraki Haber Yükleniyor...