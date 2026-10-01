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Dünya

Husilerden Medine’ye saldırı! Riyad’dan sert mesaj: Müslümanları kışkırtma çabası

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Husilerden Medine’ye saldırı! Riyad’dan sert mesaj: Müslümanları kışkırtma çabası
Başlık ResmiHusilerden Medine’ye saldırı! Riyad’dan sert mesaj: Müslümanları kışkırtma çabası

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki İran destekli Husilerin Medine’ye enerji sağlayan Taybe Elektrik Santrali’ni İHA ile hedef aldığını açıkladı. Riyad, saldırının Mekke ve Medine üzerinden "milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma" amacı taşıdığını vurguladı.

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki İran destekli Husi güçlerinin Medine’de yer alan Taybe Elektrik Santralini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, olay yerinde yapılan incelemelerde İHA enkazına ulaşıldığını ve saldırının arkasında Husilerin bulunduğunun kesinleştiğini açıkladı.

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"MÜSLÜMANLARI KIŞKIRTMA ÇABASI"

Saldırı sonucu trafolardan birinin devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin olumsuz etkilenmediğini kaydeden Maliki, "Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan sivil bir tesisi hedef alan bu korkakça terör eylemi, bu radikal milislerin Harameyn eş-Şerifeyni hedef alma yaklaşımının bir uzantısıdır. Bu saldırı ayrıca, Mekke ile Medine'yi hedef alarak dünya çapındaki milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Maliki, Arap Koalisyonu olarak Husilere karşı caydırıcı adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

BÖLGEDE YAŞANANLAR

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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