İHA saldırıları Moskova'yı felç etti! Zafer Günü öncesi mobil internet kesildi, uçuşlar kısıtlandı!

Rusya'nın başkenti Moskova, 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla sarsıldı. Artan saldırılar, şehir genelinde büyük kaosa yol açarken, mobil operatörlerin hizmetleri neredeyse tamamen durdu. Sabah saatlerinden itibaren internete erişim sağlanamazken, birçok vatandaş bankacılık işlemlerini gerçekleştiremedi, toplu taşıma hizmetleri aksadı.

Rusya'nın başkenti Moskova, yaklaşan 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde artan insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle büyük bir kaos yaşıyor.

Şehir genelinde mobil operatörlerin hizmetlerinde kesintiler meydana gelirken, birçok vatandaş sabah saatlerinden itibaren cep telefonları üzerinden internete erişim sağlayamadı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle şehirde internet erişimi kısıtlanabilir" uyarısında bulunmuştu.

İnternete erişim sıkıntısı, sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda bankamatik, kurye ve taksi hizmetlerini de etkiledi. Özellikle bankacılık işlemlerinde aksaklıklar yaşanırken, şehirdeki birçok noktada internet tabanlı hizmetlerin sağlanamaması, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Moskova'daki havalimanlarından gerçekleştirilen uçuşlar da İHA saldırılarının ardından ciddi kısıtlamalara tabi tutuldu. Ukrayna ordusunun 6 Mayıs'ta başlattığı insansız hava aracı saldırıları, gün boyunca Moskova üzerindeki hava trafiğini durma noktasına getirdi.

Rus yetkililer, hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla, Moskova'dan gerçekleştirilecek uçuşlarda geçici sınırlamalar getirildiğini duyurdu. Havalimanlarında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, uçuş iptalleri ve ertelemeler yolcuların mağdur olmasına neden oldu.

ZELENSKİY'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: GÜVENLİK GARANTİSİ VEREMEYİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleşecek olan askeri geçit törenine katılacak yabancı liderlere güvenlik garantisi veremeyeceklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in açıklamalarını sert bir dille eleştirerek, "Zelenskiy, Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

ZAFER GÜNÜ ÖNCESİ MOSKOVA'DA GÜVENLİK ALARMI

Moskova sokaklarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda. Özellikle Kızıl Meydan ve çevresinde askeri araçlar konuşlandırılırken, hava savunma sistemleri de hazır bekletiliyor.

9 Mayıs Zafer Günü'nde yapılacak geçit töreni için yabancı liderlerin katılımı planlanırken, güvenlik endişeleri bu katılımı tehlikeye atmış durumda.