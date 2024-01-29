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    • İki ülke harekete geçti! Eurovision'a 'İsrail' boykotu

    İsrail basını, Eurovision 2024'e İsrail'in katılması halinde İzlanda ve Finlandiya'nın boykot kararı alacağını belirtti.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
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    Eurovision, İsrail, İzlanda, Finlandiya, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bombardımanlarda binlerce kişi de yaralanırken, işgalci İsrail ordusu kadın-çocuk ayırt etmeksiniz sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

    İZLANDA VE FİNLANDİYA'DAN BOYKOT KARARI

    115 gündür devam eden savaşa dünyanın dört bir yanından tepkiler yükselirken, İsrail basını bu kez Eurovision'u ele aldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, İzlanda ve Finlandiya'nın İsrail'in katılması halinde Eurovision'u boykot etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

    İki ülkenin, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsveç’te düzenlenecek olan yarışmaya İsrail’in katılımına izin vermesi nedeniyle boykot kararını değerlendirdiği aktarıldı.

    RUSYA 2 YIL BOYUNCA KATILMADI

    İzlanda, Finlandiya, Hollanda ve Norveç, 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yarışmaya katılmasına izin verilmesi halinde yarışmayı boykot etmekle tehdit etmiş ve Rusya son iki yıldır üst üste yarışmaya katılmamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EurovisionİsrailİzlandaFinlandiya
    Haberler > Dünya > İki ülke harekete geçti! Eurovision'a 'İsrail' boykotu
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