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İklim aktivistleri Lionel Messi'nin malikanesine girerek protestoda bulundu: Gezegene yardım et, zenginleri ye...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İklim aktivistleri, Lionel Messi'nin İbiza'daki malikanesine girerek protestoda bulundu. Duvarları boyayan aktivistler, "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır" pankartı açtı.

İklim aktivistleri, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin malikanesine boyalı protesto düzenledi.

Futuro Vegetal adlı grubun üyeleri, Messi'nin İspanya’ya bağlı İbiza Adası’nda bulunan malikanesine izinsiz şekilde girerek, malikanenin duvarlarını kırmızı ve siyah boya püskürttü.

İklim aktivistleri Lionel Messi'nin malikanesine girerek protestoda bulundu: Gezegene yardım et, zenginleri ye... - 1. Resim

"GEZEGENE YARDIM ET, ZENGİNLERİ YE"

Aktivistler, ayrıca malikanenin bahçesinde üzerinde "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır” yazılı pankart açarak poz verdi.

Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada, "Messi'nin İbiza'daki yasa dışı malikanesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı. Bunlar olurken, sadece Balear Adaları'nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesimi, en yoksul üçte ikilik kesimle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur. Bu ancak kamu yetkililerinin yaşamı tehdit eden bir ekonomik-sosyal sistemi desteklemesi sayesinde mümkün olmaktadır. Aşırı sağ krizden göçmenleri sorumlu tutarken ve onlara karşı aşırı şiddet sergilerken, daha iyi bir dünya için mücadele eden bizler sorunun sosyal eşitsizlik olduğu konusunda netiz. Sorunları kökünden ele alalım. İklim kriziyle yüzleşmek için radikal bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

İklim aktivistleri Lionel Messi'nin malikanesine girerek protestoda bulundu: Gezegene yardım et, zenginleri ye... - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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