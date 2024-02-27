İlk cinayetini 13 yaşında işlemiş! Meksikalı seri katilin evinden 'insan kalbi' çıktı

Meksika'daki uyuşturucu kartelleri arasındaki cinayetlerden birisi kan dondurdu. Ülkenin en zalim tetikçilerinden 'La Chely’'lakaplı 22 yaşındaki Michelle Angelica Pineda'nın kurbanlarını vahşice katlettiği ortaya çıktı. İlk cinayetini 13 yaşında işlediği düşünülen katil zanlısının evde yapılan aramalarda 13 bıçak, 1 pala ve 2 insan kalbi bulunduğu belirtildi.

Meksika'daki uyuşturucu kartel üyelerinden birisinin El Paso şehrinde işlediği cinayet ülke gündemini sarstı. Ülkenin 'en zalim tetikçilerinden' birisi olarak görülen 'La Chely’'lakaplı Michelle Angelica Pineda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), El Paso Polis Teşkilatı ve ABD sınır devriyelerinin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalandı.

KURBANLARINI VAHŞİCE KATLETMİŞ!

Sputnik'de yer alan habere göre, geçtiğimiz 15 Şubat günü bir otelde yakalanan Pineda’nın çocukluk yaşlarından bu yana birçok cinayette rol aldığı ve cinayetleri işlerken canavarca yöntemler kullandığından şüphe ediliyor. FBI tarafından 16 Şubat günü yapılan açıklamada, Pineda’nın kurbanlarının bedenlerini ve kalplerini çıkardığına yönelik ifadeler yer aldığı ve cinayetleri canavarca hislerle işlediği belirtiliyor.

İLK CİNAYETİNİ 13 YAŞINDA İŞLEMİŞ

İşlediği cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD ve Meksika güvenlik güçleri tarafından uzun süredir aranan 22 yaşındaki Pineda’nın, ilk cinayetini 13 yaşındayken işlediği tahmin ediliyor.

‘Soğukkanlı bir katil’ olarak tanımlanan Pineda’nın ABD’ye yasadışı şekilde geçmeden önce El Paso’nun karşısında bulunan sınır kenti Ciudad Juarez’de işlenen bir dizi cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin ediliyor.

POLİSLERİNDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Meksika’nın Chihuahua eyaletinin kuzey bölgesi savcısı Carlos Salas, yaptığı açıklamada Pineda’nın öldürme emirlerini halihazırda cezaevinde bulunan bir kartel üyesinden aldığının tespit edildiğini belirterek, “Elimizdeki verilere göre Pineda ilk cinayetini 13 yaşında işledi. Bu genç kadın, hem evinin içinde hem de dışında şiddetle çevrili olarak büyüdü ve kısa süre içinde ‘Artistas Assessino’ gibi yapılanmaların bir parçası haline geldi” şeklinde konuştu.

Michelle Angelica Pineda’nın üyesi olduğu çeteyle alakalı yapılan daha önceki operasyonlarda, çete üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi yakalanmış ve Pineda polislerden kaçmayı başarmıştı. ABD’de yakalandıktan sonra Meksika’ya iade edilen Pineda, şimdi daha önce işlediği düşünülen 3 farklı cinayetten mahkeme karşısına çıkacağı günü beklerken gözaltında tutuluyor.