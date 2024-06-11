İlk vahyin geldiği mekan Hira'da duygu seli

Hac farizası için mübarek beldelerde bulunan hacı adayları Hira Mağarası’nda iki rekât namaz kılıp sevdikleri ve vatanımız için dua ediyor.

ABDULHAKİM ARVAS'IN HABERİ / MEKKE - Hacı adayları, Peygamber Efendimize ilk vahyin geldiği Hira Mağarası’na akın ediyorlar. Sarp ve dik Nur Dağı’nın zirvesinde bulunan Hira Mağarası’nda Müslümanlar duygu dolu anlar yaşıyor. Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada iki rekât namaz kılabilmek için müminler saatlerce sıra bekliyor.

Güneş sebebiyle öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı’na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor. Bu yüzden mağarayı ancak gücü yetenler ziyaret edebiliyor. Hazreti Hatice Validemizin 65 yaşındayken her gün Peygamberimize yemek getirmek için güneşin tepede olduğu zamanlarda çıktığı 643 metrelik Nur Dağı’na hacı adayları ancak daha serin olan gece saatlerinde tırmanabiliyor.

Hacı adayları “Burası yeryüzüne İslam’ın yayılmaya başladığı yer. Sıkıntılarımızın bitmesi için, Filistin’deki Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Peygamber Efendimiz ne zorluklar yaşamış, onu burada hissediyoruz. Yol çok meşakkatli. Allahü teâlâ buraları görmeyi bize nasip etti. Bunu idrak edebiliyorsak, ne mutlu bizlere. Herkesin Mekke-i mükerremeyi görmesi için dua ediyoruz. Buradaki duygular kelimelerle anlatılamaz” dediler. Hira’ya çıkan yoldaki gelişigüzel atılmış çöpler ve bunların toplanmaması ise hacı adaylarını üzüyor. Tecrübeli hacı adayları, dağa çıkanları çantalarını maymunlara kaptırmamaları konusunda ikaz ediyor. Binbir güçlükle dağa tırmanan hacı adayları, yüzlerinde zirveye ulaşıp oradaki manevi havayı teneffüs etmenin huzuru ve dillerinde zikirlerle aşağı iniyorlar.