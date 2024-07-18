İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna açıklaması: Ne kadar sürerse sürsün yanlarındayız

İngiltere Başbakanı Starmer, 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 4. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Zirvenin çok başarılı ve verimli geçtiğini söyleyen Starmer, Ukrayna’nın enerji ihtiyaçlarını desteklemeyi de içeren birçok taahhüdün görüşüldüğünü ifade etti.

“Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız” diyen Starmer, Moldova’yı Rus müdahalesinden korumak da dahil olmak üzere birçok konunun Avrupalı liderler tarafından zirvede görüşüldüğünü söyledi.

YASADIŞI GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN 84 MİLYON STERLİN

İngiltere’de göç ve güvenlik konularına da değinen Starmer, yasadışı göçü durdurmak amacıyla 84 milyon sterlinlik bir fon açıkladı. Starmer, bu paranın Afrika ve Orta Doğu’daki projeleri finanse edeceğini, iş fırsatları ve eğitime erişim konusunda yardımcı olmayı amaçladığını aktardı.

İngiltere’nin yeniden Avrupa Birliği’ne katılma ihtimali üzerine de yorum yapan Starmer, “Birleşik Krallık’ın daha iyi bir anlaşma istediğini kabul ediyorum ve daha yakın bir ilişki kurulabileceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.