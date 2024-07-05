İngiltere'de 'Keir Starmer' dönemi resmen başladı

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi. İngiltere’nin yeni başbakanı İşçi Partisi lideri Keir Starmer oldu.

İngiltere'de dün yapılan genel seçimleri kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılanaçıklamaya göre, Kral Charles, bir araya geldiği Starmer'a hükümeti kurma görevi verdi.

Görüşmede Starmer'ın eşi Victoria Starmer ile Kral Charles'ın özel danışmanı Clive Alderton da yer aldı.

Kral Charles, Starmer'dan önce ise eski Başbakan Rishi Sunak'la bir araya geldi. Sunak, görüşmede Kral Charles'a istifasını sundu.

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Görüşme hakkında Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın istifayı kabul ettiği bildirildi.

ÖZÜR DİLEYEREK İSTİFA ETTİ

Kral Charles'la görüşmesi öncesi yaptığı konuşmada Sunak, "Ülkeye özür dilediğimi söylemek istiyorum. Bu göreve her şeyimi verdim ancak siz, İngiltere hükümetinin değişmesi yönünde net bir mesaj verdiniz. En önemli yargı, sizin yaptığınız yargıdır." dedi.

"Kızgınlığınızı ve üzüntünüzü duydum ve bu kaybın tüm sorumluluğunu alıyorum." diyen Sunak, Muhafazakar Parti adayları ve çalışanlarından da çabaları sonuçsuz kaldığı için özür diledi.

Birçok milletvekili adayının Meclis'e girememesinden duyduğu üzüntüyü de paylaşan Sunak, "Bu sonuçların ardından Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa ediyorum." diye konuştu.

Sunak, istifasının hemen işleme koyulmayacağını, yerine yeni lider seçilene kadar görevde kalacağını kaydetti.

SANDIK SONUÇLARI

İngiltere'de dün yapılan genel seçimler sonucunda İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokma başarısı kazanırken iktidardaki Muhafazakar Partinin 2019'da 365 olan sandalye sayısı 120'ye geriledi.