İngiltere Güney Kıbrıs’ta sıkıştı! Rusya suçladı, İran süre verdi

Doğu Akdeniz’de tehlike büyüyor. Rusya, İngiltere’nin Kıbrıs’taki askeri üslerinin İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarında kullanıldığını açıkça işaret etti.

Güney Kıbrıs'ta İngiliz askeri varlığı yeniden tartışma konusu oldu.

Rusya’nın, İngiltere'nin Güney Kıbrıs’taki Ağrotur ve Dikelya üslerinin İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında kullanıldığına dair doğrudan suçlaması Londra’yı alarma geçirdi. İran da bölgedeki Batılı üsleri açıkça hedef göstererek, “İsrail'e destek sürerse karşılık veririz” dedi.

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RUSYA NE DEDİ?

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İngiltere’nin Kıbrıs’taki egemen üslerinin, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında kullanıldığını ileri sürdü. Açıklamanın ardından üslerde alarm durumu ilan edildi. İngiltere ise bu iddiaları "saçmalık" olarak niteleyip reddetti.

İRAN'DAN SERT UYARI: İNGİLİZ ÜSLERİ HEDEFİMİZ OLABİLİR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’a seyahat edecek vatandaşlarını uyararak bölgede “terör saldırısı riski” olduğunu duyurdu.

Tahran kaynaklarına göre, İran yönetimi, İsrail saldırılarına destek veren tüm ülkelerin üslerinin ve gemilerinin hedef alınabileceğini bildirerek, özellikle İngiltere, ABD ve Fransa’ya karşı açık tehdit mesajı verdi.

GEÇMİŞTE NE OLDU?

Ekim 2024’te, İngiltere Kıbrıs’taki üslerinden İran hedeflerine karşı doğrudan askeri destek sağlamış, Ağrotur’dan kalkan savaş uçaklarıyla önleyici operasyonlara katılmıştı. Aynı üsler Ocak 2024’te yine İran’dan fırlatılan İHA’lara müdahale amacıyla kullanıldı. İngiliz Yüksek Komiseri'nin "Egemenlik bizde, her şeyi yaparız" açıklaması hala hafızalarda.