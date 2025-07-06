İngiltere’deki Gazze protestosunda yüzlerce gözaltı! 83 yaşındaki rahip tutuklandı

İngiltere’de Gazze protestoları sırasında ortalık karıştı! Polis yüzlerce göstericiyi gözaltına aldı, 83 yaşındaki rahip pankart açtığı için tutuklandı.

İngiltere'de hükümetin Filistin yanlısı aktivist grubu Palestine Action'a yönelik getirdiği kapsamlı yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte 83 yaşındaki emekli bir rahip tutuklandı.

"SOYKIRIMA KARŞIYIM" PANKARTI AÇTI

Bristol’den Rahip Sue Parfitt, Cumartesi günü sabah erken saatlerde üzerinde "Soykırıma karşıyım. Filistin Eylemini destekliyorum" yazılı bir pankart açtıktan sonra gözaltına alındı. Parfitt, İçişleri Bakanlığı’nın grubu bir terör örgütü olarak yasaklamasının ardından tutuklanan en az 27 kişi arasında yer aldı.

14 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Gece yarısından sonra yürürlüğe giren yasak kapsamında Palestine Action grubuna üye olmak veya destek vermek 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

RAF ÜSLERİNE SALDIRI SONRASI KARAR

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı, grubun 20 Haziran'da RAF Brize Norton'da iki Voyager uçağına zarar verdiğini kabul etmesinin ardından geldi. Grubun "terör örgütü" olarak tanınmasına yönelik son dakika yasal itiraz Cuma günü Yüksek Mahkeme'de reddedilmişti.

PARLAMENTO MEYDANI'NDA MÜDAHALE

Metropolitan Polisi, Cumartesi akşamı Parlamento Meydanı’ndaki bir gösteriye müdahale ederek çok sayıda kişiyi tutukladığını doğruladı. Yapılan açıklamada, "Grup artık yasaklıdır ve onlara destek vermek suçtur. Tutuklamalar yapılıyor" denildi.

Polis yetkilileri, 2000 Terörizm Yasası kapsamında 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler uzmanları, sivil özgürlükler örgütleri, kültür insanları ve yüzlerce avukat yasağı "acımasız" olarak nitelendirerek kınadı. Kararın protesto ile terörizmi aynı kefeye koyarak tehlikeli bir emsal oluşturduğuna dikkat çekildi.

PALESTİNE ACTİON'DAN ACİL ÇAĞRI

Palestine Action, "bir gecede binlerce insanı kriminalize eden distopik bir kabusu önlemek için" acil bir çağrı yaptı. Örgüt, kararın iptali için adli inceleme başlatmak üzere başvuruda bulundu ve 21 Temmuz'da bir başka duruşma yapılması planlanıyor.