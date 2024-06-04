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"İngiltere'den Lübnan'a İsrail uyarısı! "Beyrut'a saldıracak"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&quot;İngiltere&#039;den Lübnan&#039;a İsrail uyarısı! &quot;Beyrut&#039;a saldıracak&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan'daki Hizbullah hareketinin attığı bir dizi roketlerle İsrail'de önüne geçilemez bir yangın çıktı. İsrail, yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması için takviye ekip talep ederken İngiltere'nin haziran ayı için Lübnan makamlarını uyardığı ortaya çıktı.

Aylardır Gazze'de katliam yapan İsrail, gece saatlerinden itibaren yanmaya başladı. Lübnan'dan gelen roketlere karşılık veremeyen İsrail'deki yangın yerleşim yerlerine kadar indi. Dünyada yankı uyandıran yangının ardından daha önce Beyrut'a gelen yabancı konuklar hakkında iddialar gündeme geldi. İngiltere'nin 'İsrail'in saldıracağına' yönelik Lübnan makamlarına uyarıda bulunduğu belirtildi.

MUHTEMEL SALDIRININ TARİHİ VERİLDİ

En belirgin mesajın İngiltere'den geldiği aktarılan haberde, Londra'nın uyarı mesajında İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel saldırının haziranın ortasına olabileceğine işaret edildi. Haberde, "Londra, Beyrut makamlarına çapı ve süresi kestirilemeyen muhtemel savaş için gerekli adımları atması tavsiyesinde bulunduğu" ifade edildi.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ın da Doha'ya yaptığı son ziyaret sırasında Katarlıların, İsrail'in Lübnan'a karşı niyetlerinden endişe ettiklerine tanıklık ettiği aktarılan haberde, "Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerle ilgisi olan Arap taraflar, İsrailli yetkililerden ordu ve siyasilerin hem Lübnan hükümeti hem de Hizbullah'a karşı caydırıcı bir çalışmaya istekli olduğunu aktardı." denildi.
Ahbar gazetesinde yayımlanan iddialara dair resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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