Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirecek Eurofighter Typhoon savaş uçaklarında beklenen aşamaya geçildi. İngiliz savunma sanayii devi BAE Systems, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk savaş uçağının ön gövde montajının başladığını duyurdu. İngiltere ve Almanya'daki tesislerde çalışmalar sürerken, Türk askeri heyeti de üretim hattını yerinde inceledi.

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Türkiye'nin hava gücünü artıracak 20 yeni Eurofighter Typhoon savaş uçağından ilkinin üretimi İngiltere'de başladı.

İngiliz savunma sanayii şirketi BAE Systems, Türk Hava Kuvvetleri için hazırlanan ilk uçağın ön gövde montajının Lancashire'daki tesislerinde sürdüğünü duyurdu.

Türk Hava Kuvvetlerinin muharip kapasitesini artırması beklenen uçakların üretimi, Eurofighter programında yer alan Avrupa ülkelerinin ortak tesislerinde yürütülüyor.

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TÜRKİYE'NİN İLK EUROFIGHTER'I ÜRETİM HATTINDA

BAE Systems'ın açıklamasına göre Türkiye'nin ilk Eurofighter Typhoon savaş uçağının ön gövde montajı, İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Samlesbury tesislerinde devam ediyor.

Uçağın orta gövde bölümü ise Airbus Defence and Space tarafından Almanya'da üretiliyor.

Eurofighter programına katılan diğer Avrupa ülkelerindeki tesislerde de uçağın farklı bileşenleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

Türkiye, 20 yeni Eurofighter Typhoon savaş uçağını kapsayan sözleşmeyle programın 10'uncu kullanıcısı olmuştu.

İngiltere'den Türkiye'ye Eurofighter sürprizi! BAE Systems açıkladı

TÜRK ASKERİ HEYETİ ÜRETİM TESİSİNİ İNCELEDİ

Türk Hava Kuvvetleri temsilcileri de İngiltere'deki Samlesbury tesislerini ziyaret etti.

Türk heyeti, Türkiye için yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek BAE Systems yetkililerinden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

BAE SYSTEMS: TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ GÜCÜ ARTACAK

BAE Systems Türkiye Başkan Yardımcısı Dave Ward, üretimde ulaşılan aşamanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ward, "Bu, program açısından heyecan verici bir an ve Avrupa savunma sanayiinin Türk müşterimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için yoğun şekilde çalıştığının bir göstergesi" dedi.

Eurofighter Typhoon'un Türk Hava Kuvvetlerinin ön cephedeki önemli unsurlarından biri olacağını söyleyen Ward, uçakların Türkiye'nin NATO içindeki muharip hava gücünü de artıracağını ifade etti.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedariki, Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı filosunu yeni platformlarla güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalarının bir parçası.

20 yeni savaş uçağının üretiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Eurofighter programındaki tedarik süreci somut bir aşamaya ulaştı.

İngiltere ve Almanya'daki üretim faaliyetleri devam ederken, uçakların tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine katılması bekleniyor.

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