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Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle 'PKK' kelimesini yasakladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın devreye girmesiyle &#039;PKK&#039; kelimesini yasakladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ve Irak'ın PKK ile ortaklaşa mücadelesinde olumlu adımlar artarak devam ediyor. Terör örgütü PKK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğiyle Irak'ta yasaklı örgüt olarak tanımlanmıştı. Irak son hamlesi ile resmi yazışmalarda da PKK'yı yasakladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak diplomasisi sonuçlarını vermeye devam ediyor. Irak'ın yasaklı örgüt olarak kabul ettiği PKK için yeni hamlesi dikkat çekti.

RESMİ YAZIŞMALARDA DA 'YASAKLI ÖRGÜT' DENİLECEK

Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle PKK'yı yasakladı - 1. Resim

IRAK PKK'NIN YASAKLI ÖRGÜT OLDUĞUNU VURGULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile mart ayında bir araya geldi.

Türkiye ve Irak’ın “Güvenlik Mekanizması Görüşmesi”ne dair yayımladığı ortak sonuç bildirisinde PKK’nın Irak’ta yasaklı örgüt olduğu belirtildi.

Tarihi zirve sonrası paylaşılan ortak bildirideki, "Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir." ifadeleri dikkat çekmişti.

Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle PKK'yı yasakladı - 2. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 13 YIL SONRA IRAK'A GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nisan ayında 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile de bir araya geldi.

Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle PKK'yı yasakladı - 3. Resim

"IRAK HER TÜRLÜ TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti. Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.

Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle PKK'yı yasakladı - 4. Resim

TÜRKİYE IRAK İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Mayıs ayında Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’ni  ‘Yeni İpek Yolu’ diye nitelendirmişti.

Uraloğlu, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanlarıyla Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı imzaladıklarını söyleyerek "Projeler bitme aşamasında. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. Irak’ta inşa edilen Faw Limanı’ndan yola çıkacak bir geminin, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek süre ile aynı yükün Kalkınma Yolu üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Irak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle 'PKK' kelimesini yasakladı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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