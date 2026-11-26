Bağdat ile Erbil hattında petrol sahaları ve sınır kapılarının devri nedeniyle yükselen tansiyonun ardından Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kürt parlamenterlerle bir araya geldi. Ordu birliklerinin IKBY şehir merkezlerine değil, yalnızca sınır hatlarına konuşlanacağını belirten Zeydi, yolsuzluk ve petrol kaçakçılığıyla mücadelede ise taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında son günlerde petrol sahalarının kontrolü ve sınır kapılarının devri üzerinden yaşanan gerilimin ardından başkent Bağdat’ta diplomatik temas gerçekleşti. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, IKBY’deki siyasi partilerin Irak Meclisi’ndeki temsilcilerini kabul ederek hem bölgedeki askeri hareketlilik iddialarına netlik kazandırdı hem de merkezi hükümetin kırmızı çizgilerini hatırlattı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta IKBY'deki Kürt partilerin Irak Meclisindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

ORDU ŞEHİR İÇİNE GİRMEYECEK, SINIRDA KALACAK

Görüşmede, ülkedeki son gelişmeler, siyasi güçler arasındaki işbirliğinin artırılması, istikrarın güçlendirilmesi ve hükümetin kalkınma ile hizmet projeleri ele alındı.

Irak'ta petrol ve sınır kapısı restleşmesi: Başbakan Zeydi hem askeri güvence verdi hem de kırmızı çizgisini çekti

Zeydi, bazı kesimlerin nüfuzlarını, mali çıkarlarını ve kişisel hesaplarını hukuki takibattan korumak amacıyla Kürt halkını petrol kaçakçılığı krizine dahil etmeye çalıştığını savundu.

Irak ordusunun ülkedeki tüm toplumsal kesimleri temsil ettiğini vurgulayan Zeydi, "Ordumuz kentlerin (IKBY) içinde değil, sınırlarda konuşlanacak." dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

IKBY'nin özel statüsünü göz önünde bulundurduklarını belirten Zeydi, hükümetin ülke genelinde güvenliği sağlama, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ile ulusal kaynakların korunması konularında geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Irak'ta petrol ve sınır kapısı restleşmesi: Başbakan Zeydi hem askeri güvence verdi hem de kırmızı çizgisini çekti

BAĞDAT-ERBİL HATTINDAKİ GERİLİMİN ARKA PLANI

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

Ayrıca Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolündeki petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını belirtmişti.

Irak hükümetinin söz konusu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala