Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yetkileri konusunda önemli bir karara imza attı. Mahkeme, IKBY'nin kontrolündeki bölgeler dahil olmak üzere ülkenin tüm uluslararası sınırlarının güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğuna, sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin de federal denetime tabi olduğuna hükmetti.

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Irak'ta sınır güvenliği, sınır kapılarının yönetimi, gümrük gelirleri ve enerji kaynaklarının kontrolü konusunda uzun süredir devam eden yetki tartışmalarına Federal Yüksek Mahkeme son noktayı koydu.

2005 Irak Anayasası'nın 93'üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayandırılan kararda, ülkenin uluslararası sınırlarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve savunulmasının münhasıran federal hükümetin yetkisinde olduğu açıklandı.

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BAĞDAT TÜM SINIRLARDA ASKER KONUŞLANDIRABİLECEK

Mahkeme, Irak'ın uluslararası sınırlarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve savunulmasının yalnızca federal hükümetin yetkisinde olduğuna hükmetti.

Karara göre Bağdat yönetimi, IKBY'nin kontrolündeki alanlar da dahil olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle olan tüm sınırlarında federal silahlı kuvvetleri konuşlandırabilecek ve gerekli güvenlik tedbirlerini alabilecek.

TÜM SINIR KAPILARI FEDERAL DENETİME TABİ OLACAK

Federal makamlar, IKBY'dekiler dahil ülke genelindeki tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumları denetleme ve kontrol etme yetkisine sahip olacak.

Sınır kapıları ve gümrüklerin tek bir ulusal otomasyon sistemine bağlanması ile teknik, mali ve gümrük standartlarının belirlenmesi de federal makamların yetkisinde olacak.

PETROL VE DOĞAL GAZ İÇİN DE KRİTİK KARAR

Mahkeme, petrol ve doğal gaz kaynaklarının mülkiyetinin Irak halkının tamamına ait olduğunu açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı ve ilgili denetim kurumları, IKBY'deki sahalar dahil olmak üzere petrol ve doğal gazın üretimi, çıkarılması, pazarlanması ve ihracatıyla ilgili sözleşmeleri ve işlemleri denetleyebilecek.

Gümrük vergileri ve petrol dışı gelirler de yürürlükteki yasalar doğrultusunda genel hazineye aktarılacak.

IKBY'NİN SINIRLARI DEĞİŞİYOR MU?

Mahkeme, IKBY'nin coğrafi yetki alanının 19 Mart 2003 tarihinde bölgesel yönetim tarafından idare edilen topraklarla sınırlı olduğuna hükmetti.

Bölgesel yönetimin yetkilerinin bu sınırların dışına genişletilemeyeceği, söz konusu alanlardaki fiili idari faaliyetlerin anayasal bir yetki oluşturmayacağı açıklandı.

İhtilaflı bölgeler konusunda ise Irak Anayasası'nın 140'ıncı maddesi ve ilgili yasal hükümler saklı tutuldu.

BARZANİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Irak Başbakanı Zeydi, daha önce IKBY'deki sınır kapılarının federal makamlara devredilmesi ve IKBY'ye bağlı güvenlik güçlerinin kontrolündeki bazı petrol sahalarının yönetiminin Irak Petrol Bakanlığına bırakılması yönünde talimat vermişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise Bağdat yönetiminin söz konusu adımını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ'NE KONUŞMUŞTU: GÜÇLÜ BAĞDAT VURGUSU

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuşan Irak Milletvekili Erşat Salihi, ülkede merkezi yönetimin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Irak’ın kurtuluşu ancak bir ve güçlü Bağdat yöntemiyle mümkündür. Kuzeyde terör varlığının sona ermesi, tek ordu, petrol üretim ve ihracatının millî devlet projeksiyonuyla belirlenmesi, sınırların kontrolü ve benzeri üniter devlet niteliklerini kazanmamız bizi içeride ve dışarıda güçlü kılar."

Suriye örneğini de hatırlatan Salihi, "Sınırları, ordusu, bayrağı, meclisi ve yönetimi tek olan bir ülke olursak ancak ayağa kalkabiliriz" demişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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